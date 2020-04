Versão on-line do Festival Varilux exibe 50 filmes franceses

Graças a Deus, premiado filme de François Ozon, está disponível no site do Festival Varilux (foto: Mandarin Films/divulgação)

Cinquenta filmes – de graça – durante quatro meses. Sem a possibilidade de realizar sua 11ª edição, que teria início em 4 de junho em todo o país, o Festival Varilux de Cinema Francês lançou sua versão em casa. Já no ar, a iniciativa virtual está oferecendo uma programação diversa de longas-metragens que foram exibidos em edições anteriores. Cinquenta filmes – de graça – durante quatro meses. Sem a possibilidade de realizar sua 11ª edição, que teria início em 4 de junho em todo o país, o Festival Varilux de Cinema Francês lançou sua versão em casa. Já no ar, a iniciativa virtual está oferecendo uma programação diversa de longas-metragens que foram exibidos em edições anteriores.





“No final de fevereiro, o evento estava superfechado, já tínhamos preparado até sua identidade visual. No início de março, quando vimos a forma como a pandemia evoluía no mundo inteiro, percebemos que não poderíamos realizar o festival em junho. Como não apenas aqui mas no mundo inteiro muitas pessoas estão afastadas da vida econômica e nem todos podem ter uma assinatura (do serviço de vídeo on demand), resolvemos fazer uma ação solidária”, afirma Emmanuelle Boudier, organizadora do Festival Varilux em Casa.





A ideia é levar para o streaming não apenas o público do Varilux – que em 10 edições exibiu 200 filmes, somando mais de 1 milhão de espectadores em 35 mil sessões –, mas também aquele que nunca foi ao festival. “Fizemos uma seleção que atenda não só a todos os gostos, como a todas as idades. Há muita coisa que pode ser assistida em família e pode seduzir os mais novos”, acrescenta.





São seis animações, por exemplo, duas delas com os célebres personagens criados por Albert Uderzo e René Goscinny: Asterix e o domínio dos deuses e Asterix e o segredo da poção mágica. Há opções para adolescentes, como a comédia dramática Meu bebê, sobre uma mãe que sofre com a síndrome do ninho vazio devido à partida iminente de sua filha caçula.





Grandes nomes do cinema francês estão presentes em várias produções. Juliette Binoche está em três: na comédia Tal mãe, tal filha, é uma mulher que não amadureceu, ao contrário de sua filha, super responsável e séria; no thriller psicológico Quem você pensa que sou, entra num redemoinho de mentiras ao se envolver com dois jovens; e no drama Vidas duplas, dirigido por Olivier Assayas. Gérard Depardieu está em Tour de France, Isabelle Huppert em Branca como neve e Catherine Deneuve em O reencontro e A última loucura de Claire Darling.





Vencedor do Urso de Prata em Berlim em 2019, Graças a Deus, filmaço de François Ozon, acompanha três homens que foram abusados, quando crianças, pelo padre Bernard Preynat, em Lyon. O filme foi lançado na época em que o arcebispo daquela cidade foi condenado por se omitir de denunciar as agressões sexuais cometidas por um religioso de sua diocese.

Marvin, longa dirigido por Anne Fontaine, discute a homofobia (foto: Mares Filmes/divulgação)



HOMOFOBIA

Também imperdível é Marvin, de Anne Fontaine, que trata de intolerância e homofobia e da importância da arte na vida de um jovem com dificuldades de se encontrar.





Basta um cadastro rápido no site www.festivalvariluxemcasa.com.br para ter acesso aos filmes. A seleção pode ser feita por títulos ou por temas, como ocorre nas plataformas de streaming. O festival virtual é realizado pela Embaixada da França, Essilor/Varilux, a patrocinadora do evento, e plataforma de streaming Looke. As distribuidoras A2 Filmes, Bonfilm, Califórnia Filmes e Mares Filmes abriram mão dos direitos de suas respectivas produções.





A despeito dapromoção do festival em casa, o Varilux, tal como ocorre desde 2010, será realizado neste ano. “Só não sabemos quando. Tudo vai depender da evolução da pandemia e de como e quando as coisas vão reabrir”, informa Emmanuelle Boudier.





FESTIVAL VARILUX EM CASA

Exibição gratuita, via streaming, de 50 longas franceses. Até 28 de agosto, no site www.festivalvariluxemcasa.com.br