Cine 104 e Mubi exibem de graça filmes que remetem ao isolamento

Moradores de comunidade às voltas com um trauma coletivo estão no centro da trama de Antologia da cidade fantasma (foto: Lou Scamble/divulgação)

Ambientado em uma gélida província de Quebec, no Canadá, Antologia da cidade fantasma, do diretor Denis Côté, é um daqueles filmes que oferece mais perguntas do que traz respostas.





A paisagem vazia, cinza, imersa em neve, de uma cidade onde quase não há mais habitantes pode parecer um lugar sossegado, não fosse a perturbadora cena inicial, na qual Simon Dubé bate deliberadamente seu carro e morre, causando não apenas luto, mas também perplexidade e incompreensão em sua família e nos moradores de lá. A partir daí, a atmosfera serena dá lugar a um estado de trauma.





Aos poucos, antigos moradores surgem reivindicando espaço no lugar que habitavam quando vivos, o que esclarece um pouco da ideia trazida pelo título. A morte de Simon, então, é o que parece ter despertado esses fantasmas, embora isso não seja exatamente revelado pelas lentes de Côté.





A presença de mortos-vivos em Antologia da cidade fantasma não o torna um filme de terror, ainda que as aparições repentinas provoquem um estranho estado de tensão. “Não se preocupe, até agora eles não machucaram ninguém”, tranquiliza a prefeita (interpretada por Diane Lavallée), que se recusa a receber ajuda estrangeira.





Esse isolamento faz referência não apenas à segregação típica de uma cidade do interior, mas também pode ser relacionada à situação atual de Quebec, onde o idioma oficial é o francês, diante da língua inglesa que domina o restante do Canadá e o país vizinho, os Estados Unidos.





Nestes tempos de coronavírus, em que recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) nos impedem de assistir à produção gravada em 16mm na tela grande do cinema, a metáfora do isolamento ganha outro significado. Ora físico, ora emocional, ou até mesmo espiritual, esse estado é responsável por conduzir a narrativa.





Os silêncios, característica fortemente presente no filme de Denis Côté, funciona como uma forma de lidar com a realidade e com a existência dos supostos fantasmas. Quando, enfim, abraça o fantástico, o roteiro faz com naturalidade, sem estardalhaço, algo que o diretor já experimentou em Vic+Flo viram um urso (2013), um de seus principais trabalhos.





Antologia da cidade fantasma se divide em diferentes personagens de forma a trazer um mosaico sobre os moradores daquele local, mas não os aprofunda, o que colabora para um crescente clima intrigante, pontuado pela trilha sonora. E vem dessa construção o trunfo do longa, cujas respostas pairam sobre o ar e estão no conflito entre interior e metrópole, além dos fantasmas que parecem ser fruto do isolamento físico e mental.





A partir das 12h desta quarta-feira (29), o filme estará disponível on-line, gratuitamente, por 48 horas no site do Cine 104. A exibição faz parte do projeto Em Casa, que na última semana disponibilizou The Square – A arte da discórdia (2017) e O apartamento (2017).





A partir do meio-dia de sexta-feira (1º/5), o Cine 104 disponibiliza o filme Apesar da noite (2015), de Phillippe Grandrieux. Experimental e intrigante, mostra a história de Lenz (Kristian Marr), que decide deixar a Inglaterra e retornar a Paris com o objetivo de reencontrar uma mulher que fez parte de sua vida, mas desapareceu em circunstâncias misteriosas. Ela conhece Hélène (Ariane Labed), enfermeira com quem inicia um complicado e tórrido caso de amor.



Mariana Di Girolamo e Gael García Bernal protagonizam Ema, atração da Mubi (foto: Mubi/divulgação)



CRISE





No mosaico criado pelo filme, o universo da dança, as paisagens da cidade litorânea Valparaíso e a trilha sonora assinada pelo chileno Nicolás Jaar refletem e amplificam o desejo incontrolável da protagonista por liberdade. O longa estreou em agosto de 2019, na última edição do Festival de Veneza, na Itália.









Em cartaz

» CINE 104

Antologia da cidade fantasma

Quarta (29/4), a partir das 12h

Apesar da noite. Sexta (1º/5), a partir das 12h

• Informações: centoequatro.org/

» MUBI

Ema. Sexta (1º/5)

•Informações: mubi.com/ema

Também na sexta-feira, a plataforma de streaming Mubi disponibiliza gratuitamente, durante 24 horas, o longa Ema (2019), do diretor chileno Pablo Larraín. A protagonista, vivida pela atriz Mariana di Girolamo, é uma dançarina cujo casamento com o coreógrafo Gastón (Gael García Bernal) passa por profunda crise desde a adoção malsucedida do órfão Polo.