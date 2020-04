Baseada em fatos reais, Bad education estreia neste sábado na HBO

(foto: HBO/Divulgação)

Inspirado em fatos reais, Bad education (foto) estreia neste sábado (25), às 22h, na HBO. O filme conta a história de Frank Tassone (Hugh Jackman) e Pam Gluckin (Allison Janney), que administram uma escola em Long Island, promovendo recorde de admissões em universidades para aumentar o valor de seu negócio. Porém, quando um esquema de desvio de recursos vem à tona e ameaça destruir tudo o que eles construíram, Frank se vê obrigado a manter a ordem e seu segredo, custe o que custar.





Com direção de Cory Finley e roteiro de Makowsky, o drama é focado na dualidade do personagem de Jackman: educador dedicado ao triunfo de seus alunos e, ao mesmo tempo, manipulador disposto a roubar recursos dos próprios estudantes a quem deseja ajudar. O longa utiliza a história do bairro para exibir as falhas do sistema que permitiram que a comunidade, encantada pelo carismático superintendente, sofresse um impacto muito negativo em sua economia.





O especial inédito Os 25 maiores achados, da série A maldição de Oak Island, será exibido neste domingo (26), às 18h20, no History. A produção detalha quais foram os tesouros mais valiosos encontrados na ilha de Oak Island, desde 1795. São centenas de descobertas notáveis, incluindo a cruz medieval que pode estar relacionada com os Templários, desenterrada pelos irmãos Lagina há dois anos.



Estrelado por Leandra Leal, Manolo Cardona, Nanda Costa e Eduardo Moscovis, o drama Love film festival (foto) narra a história do amor impossível entre uma roteirista brasileira e um ator colombiano. Luzia e Adrián se conhecem e se apaixonam em uma noite chuvosa no Festival de Santa Maria da Feira, em Portugal. Nasce ali o relacionamento que se desdobra em outros cinco encontros, todos eles em mostras de cinema ao redor do mundo. A direção é de Manuela Dias. O longa vai ao ar neste sábado (25), às 22h55, no Canal Brasil.





Dirigido e protagonizado por Russell Crowe, o filme Promessas de guerra será exibido neste sábado (25), às 21h, no A&E. No longa, Joshua Connor perdeu seus três filhos na batalha de Galípoli, em 1919. Após a morte da mãe deles, o homem promete que irá enterrá-la ao lado dos filhos. Assim, ele viaja para a Turquia decidido a recuperar os corpos para que possa sepultá-los em sua terra natal. Por mais que o país esteja agora em paz, devido à derrota dos turcos para os ingleses, Joshua enfrenta muitas dificuldades para chegar ao campo de batalha onde eles teriam morrido.



(foto: Arte 1/DIVULGAÇÃO)





Dirigida por Vladimir Khotinenko, a série Dostoiévski (foto), de oito episódios, narra a turbulenta vida do escritor russo Fiódor Dostoiévski. Reconhecido no círculo literário de seu período, o autor de Crime e castigo era viciado em jogos, dependia de empréstimos para sobreviver e tinha problemas com a Justiça. A produção revela como, em meio a tudo isso, ele encontrou motivação para manifestar sua expressão artística. A produção vai ao ar neste sábado (25), à 0h, no Arte 1.





A série Sete mundos, um planeta estreia neste domingo (26), às 22h50, no Discovery. A produção mostra um mundo com diversas realidades e investiu na captação de alta definição de animais em seu habitat. O público acompanha desde as florestas da América do Sul até os picos gelados da Ásia, passando pelas áreas urbanas da Europa e as planícies africanas.