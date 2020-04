Nesta sexta, 14 Bis lança canção inédita dedicada às mulheres

Banda 14 Bis comemora seus 40 anos com canção inédita e disco acústico gravado ao vivo (foto: Delzio Marques/Divulgação)

Depois de 14 anos sem gravar música inédita, a banda 14 Bis manda para as plataformas digitais o single Estrela do dia (Mariana), nesta sexta-feira (24), pelo selo Musickeria. A canção faz parte do projeto de comemoração dos 40 anos do grupo, que planeja lançar, este ano, o CD e DVD 14 Bis acústico ao vivo. A banda reúne Cláudio Venturini (guitarra e voz), Sérgio Magrão (baixo e voz), Vermelho (teclados e voz) Hely Nogueira e Christiano Caldas, que faz participação especial nos teclados.





Mariana foi composta por Sérgio Magrão e Cezar de Mercês, carioca que integrou o grupo O Terço. “Os arranjos ficaram por conta de Ricardo Feghali, do Roupa Nova, do próprio 14 Bis e de Christiano Caldas, que também assina a produção musical”, informa Venturini.





“A canção ficou muito bonita. A letra faz uma homenagem a todas as mulheres. Mariana simboliza a figura feminina”, diz. Gravada em estúdio, a faixa virá como bônus do novo álbum. “O público vai gostar assim que ouvi-la pela primeira vez.” Segundo ele, a banda tem várias inéditas já prontas. “Lançamos esta para 'puxar' o CD, que é duplo e foi gravado no formato acústico, com 24 músicas.”





O novo trabalho chegará num momento especial. “Estamos completando 40 anos de carreira, não são 40 dias”, orgulha-se Venturini, lamentando o atraso do projeto, imposto pela quarentena. “Tivemos de interromper o lançamento do álbum por causa do coronavírus. O DVD ainda está sendo editado. Filmado com quase 30 câmaras, a edição é mais difícil.”





Nesta sexta-feira (24), às 20h, Venturini fará uma live para apresentar a nova canção. “As pessoas também poderão conversar comigo e pedir músicas, pois estarei de prontidão com meu violão”, promete.





Venturini adianta que o CD acústico se baseia nos quatro primeiros discos da banda mineira. “São canções do início do 14 Bis. Gravamos várias lado B, como Ciranda e A qualquer tempo. Porém, também resolvemos sair na frente com a inédita Mariana. Esse lançamento vem mostrar que não estamos parados, pois estamos com um CD com mais de 20 músicas relativas a nossos 40 anos”, diz.





Lembrando que o mercado fonográfico mudou, privilegiando singles e EPs, o músico diz que, hoje em dia, não há mais necessidade de se lançar um álbum tradicional, com capa e várias inéditas. “Não é assim que funciona. Estamos tentando nos adaptar à nova realidade. Vamos lançar, sim, um CD com 24 músicas que irá para as plataformas digitais. São canções cujos fonogramas já existem, mas agora elas ganharam outro som, outros arranjos, outra pegada, outra masterização.”





Quanto ao projeto do CD de inéditas do 14 Bis, Venturini adianta que as canções serão apresentadas aos poucos, nas plataformas digitais. “Lançamos Mariana agora. Daqui a pouco, lanço uma música minha, e por aí vai”, conclui.