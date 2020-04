Homem-bomba das Olimpíadas de Atlanta é tema de filme no Starzplay

(foto: Starzplay/divulgação ) foto), disponível a partir desta quarta na plataforma de streaming Starzplay. Nos Jogos Olímpicos de 1996, em Atlanta, o segurança Richard Jewell descobre uma bomba, limpa a área num estádio e salva centenas de vidas. Jewell é celebrado como herói, até que o FBI e a mídia o acusam equivocamente de ser o homem-bomba. Jewell deve combater o FBI e a mídia, bem como os próprios demônios internos para provar sua inocência e limpar seu nome. Enquanto isso, o verdadeiro homem-bomba, Eric Rudolph, detona uma série de artefatos mortais e depois desaparece no deserto montanhoso da Carolina do Norte. O FBI lança a maior caçada da história para encontrá-lo, mas Rudolph faz aliados entre grupos de milícia e monta um contra-ataque desonesto. Essa é sinopse de Manhunt: Deadly games (, disponível a partir desta quarta na plataforma de streaming Starzplay.

R&B

ALT NISS E BUDAH

(foto: Marina Bernardo/divulgação) foto) e a capixaba Budah se uniram ao produtor paulista Jovelli para lançar Imensidão, single/clipe que chega nesta sexta-feira (24) às redes sociais. O trabalho do trio traz referências brasileiras e estrangeiras, mesclando eletrônica, R&B e soul, com influências de UK Garage. O vídeo poderá ser conferido em www.youtube.com.br/altniss. Jovens talentos do R&B nacional, a cantora paulista Alt Niss () e a capixaba Budah se uniram ao produtor paulista Jovelli para lançar Imensidão, single/clipe que chega nesta sexta-feira (24) às redes sociais. O trabalho do trio traz referências brasileiras e estrangeiras, mesclando eletrônica, R&B e soul, com influências de UK Garage. O vídeo poderá ser conferido em www.youtube.com.br/altniss.

SUPERCÃES SALVA-VIDAS

SÉRIE DOCUMENTAL

O segundo episódio da série documental Supercães com trabalhos extraordinários vai ao ar nesta quinta (23), às 20h30, na TV Brasil. Esses animais se destacam em incríveis ações de salvamento, terapia, proteção e até preservação da fauna. A produção revela quatro histórias com cães treinados para cooperar decisivamente em iniciativas dessa natureza. Border collies impedem colisões de pássaros com as aeronaves em um aeroporto africano, enquanto um pastor-da-anatólia protege rebanhos do ataque de leopardos na savana. A produção traz, ainda, um sprocker spaniel que atua com valentia no interior do Reino Unido. O programa acompanha a relação íntima entre Jonny, um garoto que tem autismo, e a cadelinha Xena, sua companheira desde a primeira infância.

AMBIÇÃO SEM LIMITE

THRILLER

O Lifetime exibe nesta quinta-feira (24), às 22h30, o thriller Não sou culpada. No filme, Jenny (Katrina Bowden) acredita estar noiva do homem perfeito, Daniel (Jason-Shane Scott), advogado brilhante, prestes a se tornar o juiz mais jovem do estado. Porém, um acidente muda tudo e ele incrimina a noiva para salvar sua carreira, mesmo que isso resulte na prisão perpétua de Jenny.

RESGATE PERIGOSO

NCIS: LOS ANGELES

Nesta sexta-feira (24), a série mostra mais riscos assumidos por uma divisão de agentes especiais encarregada de prender criminosos perigosos e fugitivos, às 21h10, no A&E. No episódio inédito desta semana, Callen e Sam viajam para São Francisco, nos Estados Unidos, para procurar Eric Beale. Ele foi sequestrado durante uma missão clandestina de Hetty.

ESPORTE RADICAL

ALÉM DO SKATE

A segunda temporada de Luan Oliveira: além do skate estreia nesta quinta-feira (23), às 21h30, no canal OFF. A série acompanha um dos melhores skatistas da atualidade da modalidade street, mostrando de perto a sua rotina. Dessa forma, os fãs do esporte terão a oportunidade de assistir aos treinos do atleta, além de sua participação em eventos e campeonatos. Nos novos episódios, Luan mostra todo o seu talento em locais como São Paulo, Los Angeles, Tampa, Paris e Londres.

FELIPE ARAÚJO

AO VIVO