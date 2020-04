Rubem Fonseca recebe homenagem com Bufo & Spallanzani

(foto: Canal Brasil/divulgação )

Em homenagem a Rubem Fonseca, que faleceu na última quarta-feira (15), o Canal Brasil vai exibir nesta segunda (20), às 21h20, o longa Bufo & Spallanzani (2001), baseado na obra homônima do escritor mineiro, publicada em 1985. Recheado de suspense, mistério e intensas relações amorosas, o filme marca a estreia de Flávio R. Tambellini na direção. A produção já estava programada para ir ao ar em maio, em comemoração aos 95 anos de Fonseca, mas teve sua exibição antecipada por causa do falecimento do autor.



Com elenco de peso – José Mayer (foto), Tony Ramos, Maitê Proença, Isabel Guéron, Gracindo Jr., Matheus Nachtergaele e Zezé Polessa –, Bufo & Spallanzani conta a história de Gustavo Flávio (José Mayer), um autor de sucesso que vive uma crise por falta de inspiração. O longa de Flávio R. Tambellini ganhou quatro Kikitos de Ouro no Festival de Gramado de 2001, nas categorias melhor ator (Tony Ramos), melhor atriz (Isabel Guerón), melhor ator coadjuvante (Juca de Oliveira) e melhor direção de arte.





VIAGEM AO PASSADO

QUESTÃO DE TEMPO





Protagonizado por Domhnall Gleeson e Rachel McAdams, o filme Questão de tempo será exibido nesta segunda-feira (20), às 16h10, no Studio Universal. No longa, Tim descobre que pode viajar no tempo e mudar o passado após completar 21 anos. Depois de usar seu poder para conseguir uma namorada, ele logo percebe que isso pode trazer consequências inesperadas.



(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)





MY NAME IS NOW, ELZA SOARES

DIVA NA TELINHA





O documentário My name is now, Elza Soares (foto), dirigido por Elizabete Martins Campos, será exibido na faixa Segunda da música, às 22h05, no Curta!. O longa, que conta a trajetória da diva, revela uma Elza Soares em toda sua complexidade através de performances e de depoimentos, além de mesclar imagens de arquivos e outras gravadas especialmente para o filme. Uma mulher sensível, pequena e frágil, mas que também se renova sempre, após sofrer terríveis golpes da vida, como a perda de seus filhos. Também se vê um verdadeiro ícone da música brasileira de voz inconfundível, sempre se reinventando e se modernizando.





SEX AND THE CITY E FAMÍLIA SOPRANO

SÉRIES DE SUCESSO GRATUITAS





A HBO incorporou dois sucessos à seleção de conteúdos com acesso aberto nas plataformas digitais. Até o final de abril, a primeira temporada de Sex and the city e as duas primeiras temporadas de Família Soprano estarão disponíveis, sem custo, na plataforma HBO GO, no site hbobrasil.com e nas plataformas de conteúdo on demand das operadoras participantes. A primeira acompanha o dia a dia da colunista Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) e de suas amigas Samantha (Kim Cattrall), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon), enquanto elas vivem os altos e baixos do mundo dos solteiros em Nova York. Já Família soprano tem como protagonista James Gandolfini no papel de Tony Soprano, marido, pai e chefe da Máfia, com tensões profissionais e pessoais que o levam ao consultório de uma analista.



(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)





BRASIL VISTO de CIMA

COSTA DO CACAU





Em mais um episódio inédito, o programa Brasil visto de cima retorna à Bahia para revelar paisagens da região conhecida como Costa do Cacau (foto), que engloba as cidades de Ilhéus, Itacaré, Ipiaú, Maraú, Una, Canavieiras, Itabuna, Uruçuca, Santa Luzia, Pau Brasil e São José da Vitória. Com belas praias, farta mata atlântica, história e arquitetura que remontam ao Brasil colônia, a Costa do Cacau recebeu o nome ainda quando a extração e exportação do cacau eram a principal atividade econômica do Brasil no século 18. A região ainda ganharia mais notoriedade no século 20 ao figurar em romances de Jorge Amado, muitos dos quais foram adaptados para televisão e cinema. A atração vai ao ar nesta segunda (20h), às 20h, na TV Brasil.





SISTERS

NO TVZ





Nesta segunda (20), o TVZ entra no clima do Big brother Brasil e contará com a presença da mineira Gabi Martins (foto), Marcela, Flayslane e Gyzelly, as últimas eliminadas do reality. A partir das 18h30, Lexa receberá as sisters na live Aquecimento TVZ, no Instagram do Multishow, para conversa animada sobre suas trajetórias no reality. Na sequência, às 19h, as eliminadas apresentarão, diretamente de suas casas, os clipes que serão exibidos no TVZ.