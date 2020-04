Lua, janelas, entardecer: veja o que inspira fotógrafos confinados

(foto: Alexandre Lopes/Especial para o Estado de Minas)

“Esta imagem foi produzida nos primeiros dias de confinamento, como um desafio do Núcleo de Estudos Fotografia Arte e Cultura (Núcleo FAC). Utilizei luz natural e um pedaço de papel. Destaco o ar e seu percurso incontrolável, que, de certa forma, comandou boa parte da ação gerando este resultado. A imagem sugere a fluidez de nossas vidas.”

(foto: Luiza Ananias/Especial para o Estado de Minas)

“Esta imagem é um still life (natureza morta) com objetos aqui de casa e com uma luz no fim de tarde que confesso nunca ter reparado antes.”

(foto: Anna Karina Bartolomeu/Especial para o Estado de Minas)

“Na última lua cheia, circularam muitas fotografias nas redes. Um ponto comum no céu, ao alcance do olhar dos confinados. Também fui rendida por ela, e o exercício de contemplá-la veio junto com a consciência aguda da vulnerabilidade da vida. Veio à memória o filme Melancolia, de Lars Von Trier: a imagem do planeta imenso de mesmo nome que se aproxima da Terra e as reações humanas, instáveis, claras e sombrias, que emergem ante o inevitável. Com os pés no chão, temos uma chance de evitar muito do pior, então, fiquemos em casa!”

(foto: Marcelo Rosa/Especial para o Estado de Minas)

“Os mais jovens, no caso os meus filhos, estão sentindo a falta das rodas de conversa na mesa do barzinho, das baladas, da escola. Resta (no bom sentido) tirar um tempo para ficar observando o belo horizonte, o que não é nada mal.”

(foto: Cristiano Xavier /Especial para o Estado de Minas)

“Como fotógrafo de expedição acostumado a viajar pelo mundo, ficar em casa não faz parte da minha rotina. Esta imagem faz parte de um ensaio com os objetos que trago das viagens, uma forma de exercitar a fotografia e acalmar a mente. Esta escultura em madeira eu trouxe da Indonésia.”

Paulo Laborne

(foto: Paulo Laborne/Especial para o Estado de Minas) “Nasci numa fazenda em Abaeté. Resolvi passar este tempo difícil junto da natureza e com os que amo. É

Gláucia Nogueira