Moraes Moreira ganha série de homenagens especiais

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 20/7/19) O cantor e compositor Moraes Moreira (foto), que faleceu na última segunda (13, receberá uma série de homenagens em programação especial do Canal Brasil. Nesta quinta (16), às 20h, vai ao ar o show gravado em 2009 Moraes Moreira – A história dos Novos Baianos, que traz canções marcadas na história da música brasileira, como Eu também quero beijar, Meninas do Brasil, A menina dança, Preta pretinha e Pombo correio, entre outras. Já na sexta (17), às 15h, Charles Gavin, apresentador do programa O som do vinil, participa de live no Instagram do canal (@canalbrasil) para falar sobre a discografia e a carreira do baiano.





Ainda na sexta (17), só que mais tarde, a partir das 20h, serão exibidos dois episódios de O som do vinil em sequência: Acabou chorare – Novos Baianos, no qual Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby Consuelo revivem os tempos dos Novos Baianos; e Lá vem o Brasil descendo a ladeira, quando Charles Gavin recebeu o cantor para lembrar o emblemático disco de 1979. No domingo (19), a partir das 13h, as três atrações serão exibidas em uma grande homenagem a Moraes Moreira.





GRETA

CINEMA NACIONAL





Ainda no Canal Brasil, a exibição do longa Greta, nesta quinta-feira (16), às 22h25. No filme, o enfermeiro Pedro, fervoroso fã de Greta Garbo, quer ajudar sua amiga Daniela, que precisa de um leito no hospital. Então, ele sequestra um paciente que é foragido da polícia e o abriga em sua casa, mas acaba se envolvendo com o criminoso. Estão no elenco os atores Marco Nanini, Démick Lopes e Denise Weinberg.





ZICO

FUTEBOL-ARTE

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Astro do Flamengo e da Seleção Brasileira, o ex-jogador Zico (foto) detalha histórias de sua trajetória nos gramados brasileiros nesta quinta (16), a partir das 19h30, na TV Brasil. O craque recorda as centenas de gols e dezenas de títulos pelo Flamengo no episódio inédito da série documental 10x10 – Os donos da camisa. Maior ídolo rubro-negro, o Galinho de Quintino fala sobre seu futebol-arte com atuações de gala nos gramados pelo time carioca e com a Seleção Canarinho. A segunda parte do programa sobre Zico vai ao ar nesta sexta (17), no mesmo horário. Zico é considerado o camisa 10 mais amado da história do clube da Gávea, o meia marcou época com uma carreira brilhante entre os anos 1970 e 1980, antes de ir para o Japão.





REALEZA BRITÂNICA

Palácio de Buckingham

(foto: Smithsonian Channel/divulgação)



A minissérie Palácio de Buckingham (foto) estreia nesta sexta-feira (17), às 22h, no Smithsonian Channel. A produção revela o que acontece no interior de uma das construções mais famosas do mundo. O local serve de residência para a família real britânica, abriga o escritório da rainha, em seu papel como chefe de Estado, e é palco de glamour para os ingleses.





SUPERCÃES

NOVA SÉRIE





Na TV Brasil, também estreia nesta quinta (16)Os supercães e seus extraordinários trabalhos, às 20h30. A série documental revela feitos incríveis desses animais e acompanha cachorros que farejam espécies ameaçadas de extinção, realizam ousadas missões de salvamento e ajudam crianças com deficiência. Em cinco episódios de 50 minutos, a obra mostra as raças de cães que promovem um leque diverso de ações impressionantes. O primeiro deles mostra como os cães atuam de maneiras surpreendentes em ações de socorro. Um pastor alemão transformou a vida de Bella Burton, de 13 anos, em Massachusetts, nos Estados Unidos. A menina tem seus momentos limitados por uma condição de saúde e o cão George mudou sua forma de se relacionar com o ambiente externo.





BEE GEES

SHOW DE 1989

O Bis exibe nesta quinta-feira (16), às 21h, na faixa Palco principal o show Bee Gees: One for all world tour. A apresentação da banda foi realizada em novembro de 1989, em Melbourne, na Austrália, como parte da turnê do 18º álbum de estúdio do grupo, One. No repertório, os hits Stayin' alive, How deep is your love e To love somebody.