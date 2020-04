De segunda a sexta, dê uma passadinha na casa de Marcelo Adnet

Fernanda Gomes*

Marcelo Adnet transformou sua sauna em cenário do Sinta-se em casa (foto: Globoplay/reprodução)



Imitações, crônicas, críticas e devaneios fazem parte do Sinta-se em casa, o “diário de quarentena” lançado pelo humorista Marcelo Adnet na plataforma GloboPlay.





“Tô em casa. Tô com tempo, então aí vai o primeiro episódio do #SintaSeEmCasa. De segunda a sexta às 19h no @globoplay 0800 de grátis na faix”, postou Marcelo em suas redes sociais.





Os vídeos são gravados na residência do humorista, onde ele está passando a quarentena. O acesso é liberado para assinantes e não assinantes da plataforma.





No primeiro episódio, lançado na segunda-feira (13), Marcelo brinca com as dificuldades da nadadora Luisa Marillac, as birras de Ivy, do BBB, as manias de Jair Bolsonaro e as histórias do jornalista esportivo Régis Rösing. Tudo isso em cerca de dois minutos.

ABUSO

Na semana passada, em entrevista à revista Veja, Marcelo Adnet, de 38 anos, afirmou ter sofrido abuso sexual aos 7, cometido pelo caseiro do local onde passava as férias, e aos 11, por parte de um amigo da família.





O relato teve forte repercussão nas redes. Internautas enviaram mensagens de apoio ao artista, revelando que passaram por situações semelhantes. O humorista foi também alvo de ataques de um homem que se disse integrante dos quadros da Marinha.





“Alô Marinha do Brasil, seu membro acaba de exaltar estupro contra menores. Alguma providência? Obrigado, no aguardo”, postou Marcelo.





A Marinha, por meio das redes sociais, afirmou repudiar “qualquer atitude que ofenda a dignidade humana e a ética. Procedimento administrativo foi aberto para apurar os fatos em questão e adotar as medidas administrativas decorrentes.”

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





SINTA-SE EM CASA

. Com Marcelo Adnet

. De segunda a sexta, às 19h

. Globoplay