'A cidade dos piratas' leva a turma de Laerte para o Canal Brasil

(foto: Canal Brasil/divulgação)







A cartunista Laerte Coutinho ganha homenagem na animação A cidade dos piratas, dirigida por Otto Guerra, que será exibida nesta segunda-feira (13), às 19h40, no Canal Brasil. O filme (foto) brinca com os dilemas de seu criador, que briga com a produtora, descobre ter câncer e ainda tem de lidar com a rejeição de Laerte pelas personagens que inventou. A orientação sexual da cartunista – que assumiu publicamente sua transexualidade em 2009 – também é abordada por Guerra.

(foto: Gabriel Cardoso/divulgação)

FÁBRICA DE CASAMENTOS

QUARTA TEMPORADA





O chef Carlos Bertolazzi e a apresentadora Chris Flores (foto) estão à frente do programa Fábrica de casamentos, atração desta segunda-feira (13), às 22h20, no Discovery Home & Health. A quarta temporada conta com um time de noivos para lá de especial. Um casal é formado por uma ex-freira e um ex- candidato a padre, enquanto outro traz integrantes de escola de samba paulistana determinados a transformar seu casório em carnaval. O programa é uma parceria do SBT com o Discovery Home & Health.

WONDERLAND

NO BIS





O show Take that: Wonderland – Live at the O2 London será exibido nesta segunda-feira, às 21h, no Bis. Em 2017, o grupo fez um espetáculo que chamou a atenção, com projeções de luz, água, acrobacias circenses e até carrossel com dançarinos suspensos no ar. Há três décadas em atividade, a boy band apresenta os hits Patience, Rule the world e Back for good.

(foto: Warner Bros/divulgação)

STREAMING

DRAMA E COMÉDIA





Estão disponíveis no cardápio de streaming do Telecine dois filmes lançados em 2019 que podem ajudar a aliviar o estresse da quarentena. O sol também é uma estrela é um drama romântico (foto) que se passa em Nova York, com elenco multirracial – Yara Shahidi, Charles Melton, Gbenga Akinnagbe, Miriam A. Hyman e Jake Choi. Conta a história de Natasha, surpreendida pela decisão do governo de deportá-la para a Jamaica. A garota se apaixona pelo sonhador Daniel, que faz de tudo para ajudá-la a permanecer nos EUA. A outra pedida é Pequenos monstros, estrelado por Lupita Nyong'o. Ela faz o papel de Caroline, uma professora de jardim de infância cujo coração é disputado por vários homens. Só que um apocalipse zumbi embaralha tudo nessa love story.

cinema

SUNDANCE TV





O canal Sundance TV, ligado ao respeitado festival de cinema independente dos Estados Unidos, programou uma série de filmes raros por aqui no especial Um mundo indie, exibido sempre às 22h. Nesta segunda, vai passar o drama Lend a hand. A jovem psicóloga Catarina (Ilaria Falini) tem uma vida perfeita. Porém, um fato inusitado a obriga a sair de sua zona de conforto. Na terça (14), estará em cartaz Suntan. O médico Kostis (Makis Papadimitriou) se muda para uma pequena ilha grega, onde conhece a jovem Anna (Elli Tringou) e se torna obcecado por ela.

DISNEY XD

MARATONA INFANTIL





Neste mês de abril, a criançada retida em casa por causa do coronavírus poderá se divertir no canal Disney XD, que promete passar maratonas de séries de animação com duração de cinco horas – das 10h às 13h15 e das 14h às 15h. Nesta segunda (13), será a vez de Gravity Falls: Um verão de mistérios, inspirada nas viagens (de verdade) de seu criador, diretor e produtor, Alex Hirsch, e da irmã quando eram crianças. As personagens Dipper e Mabel vão a uma cidadezinha de Oregon, nos EUA, visitar o tio-avô e lá descobrem um

diário secreto.





RODA VIVA

ESCOLA E PANDEMIA





Priscila Cruz, presidente da ONG Todos pela Educação, é a convidada do Roda viva, que a TV Cultura e a Rede Minas exibem nesta segunda-feira (13), às 22h. A especialista vai falar sobre a escola em tempos de quarentena. Estimulam-se aulas a distância e o ensino on-line, mas há muitas dúvidas sobre a qualidade do aprendizado. Vários questionamentos atormentam pais e professores: aomo fica a educação infantil?, o que será do Enem?, alunos de escolas carentes realmente conseguirão aprender.? O programa é comandado por

Vera Magalhães.









METRÓPOLE

MÉXICO VIOLENTO





A Cidade do México é tema da série Metrópole, que vai ao ar nesta segunda (13), às 21h10, no canal A&E. O programa de hoje mostra a rotina das forças de segurança e de socorristas que lidam com problemas gerados por traficantes no Bairro de Tepito, um dos cinco mais perigosos da capital mexicana.