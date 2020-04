Quarentena on-line rende 'tapas e beijos' às celebridades

O ator americano Matthew McConaughey fez sucesso ao interagir com fãs idosos no Texas (foto: Mark Thompson/AFP)







Para muita gente, o período de isolamento social imposto pela quarentena tem sido a oportunidade perfeita para pôr novos projetos em prática. No mundo das celebridades, não é diferente. Enquanto uns utilizam as redes sociais para conscientizar sobre a gravidade da pandemia, outros estão presentes em várias plataformas com iniciativas que visam renovar a esperança – o que nem sempre dá certo.

Conhecido por ter interpretado Jim na série The office, John Krasinski, de 40 anos, aproveitou o confinamento para lançar o canal SomeGoodNews (Algumas Notícias Boas, em tradução livre), no YouTube. Criada em 25 de março, a página traz cinco vídeos publicados, mais de 1,5 milhão de inscritos e por volta de 25,5 milhões de visualizações.

O primeiro programa marcou o reencontro do ator com Steve Carrell, seu colega de elenco em The office, e foi ao ar na semana em que a série completou 15 anos. Logo depois, Krasinski retornou com mais um episódio e o ilustre Homem do Tempo – ninguém menos que Robert DeNiro.

O segundo episódio contou com a garotinha Aubrey, que se preparava para assistir à peça Hamilton, na Broadway. Devido à pandemia, tudo foi cancelado e ela ficou em casa com a família assistindo ao filme O retorno de Mary Poppins, estrelado pela mulher do ator, Emily Blunt, que aparece no vídeo. A garotinha foi surpreendida com a apresentação com o elenco original de Hamilton.





BINGO Já o ator Matthew McConaughey, de 50, aproveitou o tempo livre para aceitar o convite especial de cantar as pedras de bingo para idosos residentes de um asilo no Texas, nos Estados Unidos.

De acordo com a rede norte-americana CBS, os moradores da The Enclave, comunidade localizada em Round Rock, convidaram o astro para uma partida do jogo, em setembro do ano passado. O convite só foi aceito agora, quando McConaughey cumpre a recomendação de isolamento social em casa junto da mãe, Mary Kathlene McCabe, da mulher, a mineira Camila Alves, e dos três filho do casal, Levi, Vida e Livingston.

Depois da partida, o ator respondeu a perguntas dos idosos, curiosos em saber a ascendência dele e sua bebida favorita. “Eles adoraram ver Matthew e sua família. Isso lhes deu esperança e foi o impulso de que precisavam para atravessar este momento solitário e desafiador”, disse Moly Davis Nedley, diretora de vendas do asilo, em entrevista a uma emissora de TV de Austin.





LENNON Iniciativa não tão bem recebida foi a da atriz israelense Gal Gadot, atual Mulher-Maravilha, que convocou outras celebridades para cantar Imagine, de John Lennon, em um vídeo publicado no Instagram para, segundo ela, demonstrar apoio durante a crise. Depois de a publicação ir ao ar, um

a série de críticas pipocaram na internet cobrando posicionamento mais assertivo das estrelas.

A principal alegação dos internautas é de que o time comandado por Gadot não soube reconhecer a gravidade dos problemas ocasionados pelo coronavírus, como o desemprego e a dificuldade de acesso ao sistema de saúde, principalmente nos Estados Unidos.

A música de 1971 – lançada sob o pretexto da luta pela paz mundial, no contexto da Guerra do Vietnã – não seria de grande ajuda neste momento. Junto da atriz, surgiram no vídeo Amy Adams, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Mark Ruffalo Kristen Wiig, entre outros.

Na França, quem despertou a ira dos confinados foram as escritoras Leila Slimani e Marie Darrieussecq com seus relatos sobre o isolamento. Ambas instaladas nas casas que mantêm no interior do país, o que rendeu até comparações com Maria Antonieta.

Vencedora do Prix Goncourt com o romance Canção de ninar (2016), Slimani escreveu no jornal Le Monde como havia deixado Paris e partido para sua casa no interior, afirmando estar vivendo “um pouco como a Bela Adormecida”. “Hoje à noite não consegui dormir”, contou ela. “Pela janela do meu quarto, vi o amanhecer surgir sobre as colinas. A grama gelada, as tílias nos galhos dos quais os primeiros brotos aparecem.”

Darrieussecq, por sua vez, revelou no Le Point como escondeu seu carro com emplacamento de Paris depois de chegar à casa de veraneio. Usou um automóvel mais antigo para não receber críticas por não ser uma moradora local.

Atualmente, a França rural dá as costas aos parisienses que fogem para o interior, acusando-os de disseminar o coronavírus nas cidades interioranas. Para impedir que os moradores saiam da capital para o interior, postos policiais foram instalados com o objetivo de fiscalizar o traslado de pessoas.

Radiohead libera shows

Na esteira de bandas que têm liberado precioso material on-line para manter as pessoas entretidas – e dentro de casa – durante a quarentena, a banda Radiohead anunciou que vai lançar alguns de seus clássicos shows, na íntegra, pelo YouTube.

Nas redes sociais, o grupo explicou que pretende transmitir as apresentações uma vez por semana, “até que a situação atual volte ao normal ou fiquemos sem shows.”

Exibido na quinta (9), às 18h, o primeiro foi Live from a tent, realizado em outubro de 2000, em Dublin, na Irlanda. Na época, o quinteto comandado por Thom Yorke acabara de lançar Kid A, quarto disco da carreira, e se apresentou em três noites seguidas – o repertório reunia The national anthem, Dollars and cents, Fake plastic trees, Paranoid android e Street spirit (Fade out).

Em fevereiro, a banda compilou três décadas de material em um site. Chamado de Biblioteca Pública do Radiohead, o arquivo on-line conta com diversos shows completos, entre antigos e mais recentes, videoclipes em alta qualidade, desenhos, material promocional, entre outros itens.

O vasto acervo, disponível gratuitamente para streaming e download, está organizado pelas épocas dos discos a que correspondem, desde os primórdios do grupo britânico, com o álbum Pablo honey (1993), até A moon shaped pool, de 2016.

Por lá, o público brasileiro encontra o vídeo completo da passagem da banda pelo país em 2009, quando excursionava com o disco In rainbows (2007). A apresentação ocorreu no extinto festival Just a Fest, em São Paulo. Teve como abertura as bandas Kraftwerk e Los Hermanos, durou quase duas horas e meia e contou com setlist de 26 faixas.