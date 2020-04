Frejat para embalar a quarentena

(foto: Agência news/divulgação)



Frejat (foto) bate ponto no programa Hypershow que a TV Cultura exibe nesta quarta-feira (8), às 22h45. Apresentado por Luiz Flávio Lima, a atração, que também vai ao ar pela Rede Minas, traz o cantor em apresentação voz e violão realizada no Grande Teatro do Palácio das Artes. No espetáculo, Frejat apresenta os sucessos da carreira solo e do Barão Vermelho, e versões das músicas Carpinteiro do universo, de Raul Seixas e Marcelo Nova, e Trocando em miúdos, de Chico Buarque e Francis Hime. A apresentação é uma oportunidade para curtir o artista com mais liberdade para transitar por um repertório aliado a um formato de show mais intimista, pouco comuns, principalmente, quando ele estava à frente do Barão Vermelho.





SOLTA O SOM

KORN





Nesta quarta-feira (8), o show Korn: Live at hellfest 2016 será exibido, às 21h, no Bis. A apresentação da banda americana de nu metal foi realizada na edição de 2016 do Hellfest, um festival anual de música que é realizado em Clisson, França, em junho. O setlist incluiu hits como Freak on a leash, Coming undone e Falling away from me.





(foto: Sinny Assessoria/Divulgação)

FILMES DE GRAÇA FILMES DE GRAÇA

EMBAÚBA





A Embaúba Filmes, distribuidora independente de cinema brasileiro, está liberando gratuitamente filmes durante o período de isolamento social por causa da pandemia da COVID-19. Estão disponíveis os seguintes títulos: Arábia (foto), Chuva é cantoria na aldeia dos mortos, Inferninho, A misteriosa morte de Pérola, Foro íntimo, A vizinhança do tigre e o mais recente lançamento, Inaudito. Os filmes podem ser vistos pelo site https://embaubafilmes.com.br/locacao/, usando o código promocional "embauba".





(foto: Nickelodeon/Divulgação)

PATRULHA CANINA PATRULHA CANINA

NOVOS EPISÓDIOS





Até sexta-feira (10), sempre às 8h30, o Nickelodeon preparou um especial com episódios inéditos de Patrulha canina (foto). A série animada de aventura é estrelada por filhotes heróicos: Chase, Marshall, Rocky, Zuma, Rubble e Skye, que são liderados por um menino de 10 anos chamado Ryder. A turma está ainda mais focada em mostrar que o bem sempre vence. Cheios de desafios e diversão, os novos episódios da animação prometem encantar não só as crianças, mas a família inteira.





EDUCAÇÃO

BOAS PRÁTICAS





No mês em que se comemora o Dia da Educação (28 de abril), a nova temporada do programa Entrevista já está no ar no Canal Futura. A atração que vai ao ar nesta quarta (8) e quinta (9), às 20h45, debate o tema governança na educação. Em 20 episódios, a especialista em políticas públicas Teca Pontual recebe convidados como a deputada Tábata Amaral, o ex-ministro Henrique Paim e o executivo Aron Zylberman, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, para conversar sobre a eficácia da governança na gestão das políticas públicas e identificar boas práticas no enfrentamento aos desafios da educação no Brasil.





(foto: REDE MINAS/DIVULGAÇÃO)



ASSINADO POR MULHERES

CURTAS





A faixa Cinema especial, que vai ao ar nesta quarta, às 20h, na Rede Minas, abre passagem para Clarissa Ramalho, Joana Oliveira e Cristina Maure, experientes no universo da câmera que compartilham o gosto pela lente inquieta, aguda e ao mesmo tempo sensível. Janelas (2017/foto), de Clarissa Ramalho, é um breve olhar experimental e poético sobre a dimensão de personagens e sua organização no tempo-espaço através de molduras chamadas janelas. Os premiados curtas Diário do não ver (2012) e Rio de mulheres (2009), de Cristina Maure e Joana Oliveira, respectivamente, trazem o olhar das diretoras para o universo de mulheres e suas perspectivas de vida.