Maratona alienígena vai exibir três filmes neste sábado

(foto: A&E/DIVULGAÇÃO)

Chegou o fim de semana, mas como a quarentena continua por causa da pandemia do coronavírus, o sábado (4) reserva boas opções de filme para ver em casa. O A&E exibirá a maratona especial Alien, com três longas em sequência, a partir das 18h45. No primeiro, Alien, o oitavo passageiro (foto), ao retornar para a Terra, uma nave espacial recebe sinais estranhos vindos de um asteroide. A transmissão é percebida como pedido de socorro e a nave pousa no local de origem, para investigar. Porém, um dos tripulantes é atacado por uma misteriosa forma de vida e, sem saber, leva para dentro da nave o embrião de um alienígena. Em seguida serão apresentadas as produções Aliens, o resgate e Alien, a ressurreição.





No Lifetime, será a vez de Meu não tão perfeito marido, que estreia às 20h55. No longa, a fotógrafa bem-sucedida Karen Miller tem uma vida perfeita e um ótimo casamento. Mas, durante uma viagem de negócios, seu marido, David, desaparece, e é dado como morto. Então o mundo de Karen desmorona. Ao assumir os negócios de David, ela descobre que ele não era nada do que parecia ser. Estão no elenco os atores Michael Welch, Mary Badham e Laurie Fortier





Já o Telecine Premium reservou sessão para As trapaceiras. Estrelado por Anne Hathaway e Rebel Wilson, o longa será exibido às 22h. No filme, Josephine é uma trapaceira refinada que passa a treinar a jovem Penny para participar de seus golpes. Mais tarde, a dupla tem sua grande chance quando um bilionário de tecnologia chega à cidade.





O domingo (5) também terá sessão-sofá na TV aberta. Às 19h30 de amanhã, a Band exibe Cinquenta tons de cinza. A estudante de literatura Anastasia Steele, de 21 anos, entrevista o jovem bilionário Christian Grey, como um favor a sua colega de quarto Kate Kavanagh. Ela vê nele um homem atraente e brilhante, e ele fica igualmente fascinado por ela. Embora seja sexualmente inexperiente, Anastasia mergulha de cabeça nessa relação e descobre os prazeres do sadomasoquismo. A direção é de Sam Taylor-Johnson. Estão no elenco Jamie Dornan, Dakota Johnson, Victor Rasuk e Jennifer Ehle



(foto: TV Cultura/Divulgação)



ATILA IAMARINO

REPRISE do RODA VIVA





Após a repercussão e o sucesso de audiência do Roda Viva da última segunda-feira, com o biólogo Atila Iamarino (foto), a TV Cultura reapresentará a entrevista neste domingo (5), às 20h. Doutor em microbiologia pela USP, com pós-doutorado em Yale, Atila mostrou em sua entrevista que entende como poucos de doenças como o coronavírus. Fundador da maior rede de blogs de ciência do país, o Science Blogs Brasil, Iamarino afirmou que se não forem tomadas as devidas providências, o mundo vai enfrentar um cenário terrível, e alerta que o Brasil precisa parar e só devem ser mantidas as atividades essenciais. Falou também sobre a importância de o Brasil investir mais em ciência e renovar a credibilidade na imprensa. A entrevista com o biólogo alcançou a maior audiência do programa desde julho de 2018.



(foto: NAT GEO KIDS/DIVULGAÇÃO)



AUTISMO

PABLO





Neste domingo (5), às 18h30, o Nat Geo Kids exibe a primeira temporada de Pablo (foto) em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado em 2 de abril. A série infantil – que combina animação e atores reais – é um mundo inesgotável de emoções, Na obra, Pablo mostra a história de um menino de 5 anos com transtorno do espectro autista (TEA), que expressa tudo através da arte: seus desenhos criativos ganham vida no Mundo da Arte, uma criação de sua imaginação que lhe permite transformar os desafios do dia a dia em aventuras fantásticas para encarar o mundo real com segurança, enfrentando seus medos e ansiedades diários e despertando, por sua vez, a empatia dos espectadores e a possibilidade de mostrar as diferenças e compreendê-las da perspectiva de uma criança com essa condição.





JOSÉ MARIA RABÊLO

SEMPRE UM PAPO





Em homenagem ao Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril, a Rede Minas exibe o projeto Sempre um Papo com José Maria Rabêlo, destaque na imprensa nacional. Aos 91 anos, o jornalista e escritor teve um papel importante de levar a história do país aos brasileiros. Na trajetória profissional, Rabêlo esteve na redação de diversos veículos da mídia, em diferentes funções. No currículo, a fundação do semanário Binômio, marco da imprensa alternativa no Brasil, e a direção de o Pasquim. No exílio político, que durou 16 anos, viveu em diversos países, onde também trabalhou com as letras. O jornalista tem mais de cinco livros publicados. O programa vai aro ar neste sábado, às 21h.