Tostão recorda breve e vitoriosa carreira na série 10x10

Em apenas 10 anos de carreira, encerrada precocemente, o ex-jogador mineiro Tostão fez história no Cruzeiro (foto) e na Seleção Brasileira. O craque é o homenageado na série documental 10x10 – Os donos da camisa, que vai ao ar nesta quinta-feira (2), às 19h30, na TV Brasil. Maior artilheiro da história do time celeste, o centroavante converteu mais de 240 gols pela Raposa e marcou época ao fazer parceria nos gramados com Dirceu Lopes. Tostão se destacou no início dos anos 1960 pela sua inteligência dentro de campo. A série resgata algumas das principais jogadas e gols importantes do talentoso ídolo cruzeirense que jogou com as camisas número 8 e 9, mas poderia ter vestido a 10 com louvor. Além do depoimento do ex-jogador, a série tem a participação de convidados especiais e amigos que comentam as façanhas de Tostão registradas pelas lentes do Canal 100 e com a narrativa de Chico, ex-cinegrafista que recorda momentos épicos do craque.





Os feitos do jogador sempre foram significativos. Tostão formou com Dirceu Lopes uma das duplas de maior talento no futebol brasileiro de todos os tempos. A parceria é comparada a outras memoráveis, como Pelé e Coutinho, no Santos, e Gerson e Jairzinho, no Botafogo. O Cruzeiro, de Tostão, bateu o Santos, de Pelé, por uma implacável goleada de 6 a 2 na final da Taça Brasil de 1966. A equipe mineira desafiou a paulista bicampeã da Copa Libertadores e do Mundo (1962/1963) e então pentacampeã do Campeonato Brasileiro (Taça Brasil). Além das conquistas pela Raposa, Tostão se consagrou na Seleção Brasileira. Ainda garoto, estreou com a Amarelinha em 1966 e disputou apenas uma partida na Copa do Mundo daquele ano, na Inglaterra. Protagonista, ele brilhou ao lado de Pelé, Gerson e Jairzinho no tricampeonato mundial no México, em 1970.





Considerado um dos líderes de 1970 na Seleção, Tostão foi comparado a Pelé como novo Rei do Futebol, mas, humilde, sempre rejeitou esse rótulo. Após descolamento de retina no início da década de 1970, o cruzeirense pendurou as chuteiras aos 25 anos. Fez medicina e também se tornou comentarista de futebol. A série 10X10 resgata acervo de imagens raras do Canal 100 para revelar às novas gerações jogadas e momentos da carreira de 10 atletas que se destacaram no futebol brasileiro, como Ademir da Guia, Dida, Gerson, Jairzinho, Pelé, Rivellino, Roberto Dinamite, Dirceu Lopes e Zico.



(foto: A&E/divulgação)



GERAÇÃO BEAT

DOCUMENTÁRIO





Na faixa Quinta do pensamento, às 21h30, o Curta! Exibe o documentário A influência da geração beat (foto).”O filme mostra como a amizade de Jack Kerouac, Allen Ginsberg e William Burroughs originou o movimento literário da geração beat. Do início em Nova York, no final da Segunda Guerra Mundial, até o fim, 15 anos depois, com a publicação de Howl (Ginsberg), On the road (Kerouac) e Naked lunch (Burroughs). O trio criticou a literatura, lançou as sementes da contracultura e influenciou o estilo de vida das gerações que viriam depois. A direção é de Xavier Villetard.







CRIMES ANTIGOS

COLD CASE





Estrelada por Kathryn Morris, como a agente Lily Rush, Cold case (foto) acompanha o trabalho da Divisão de Homicídios da Filadélfia responsável por solucionar crimes antigos não resolvidos – de anos ou até mesmo décadas atrás. O A&E exibe dois episódios inéditos da série nesta quinta, às 21h10 e às 22h, intitulados A estrada e Reputação ruim, respectivamente.





TURNÊ DE ANIVERSÁRIO

THE WHO





O Bis exibirá o show The Who: Quadrophenia – Live at Wembley, nesta quinta-feira (2), às 21h. Para comemorar o 40º aniversário do álbum Quadrophenia, a turnê aclamada pela crítica e de grande sucesso terminou na Wembley Arena, em Londres. A lista de músicas conta com sucessos como Baba O'Riley, Won't get fooled again e Who are you.





MAUS ASSALTANTES

DEU RUIM





A produção original Deu ruim estreia nesta sexta-feira (3), às 22h30, no canal TNT. No filme, Marlon e Leo são dois homens com problemas financeiros e sem nenhuma experiência no mundo do crime. Eles decidem assaltar uma casa em um condomínio fechado. Mas, quando conseguem entrar, Marlon ativa acidentalmente o alarme do imóvel e ambos ficam presos. Para piorar a situação, eles encontram Darcy, que está cuidando do local.





FILMES DE AVENTURA

SELEÇÃO





Entre hoje (2) e 12 de abril, o AMC exibe diversos filmes de aventura no especial #Adventuresfest. A sessão começa com Bem-vindo à selva, nesta quinta, às 20h45, seguido por Os caça-fantasmas, às 22h30. Já amanhã (3), será a vez de MIB: Homens de preto (20h35) e As Panteras: Detonando (22h30).