Veja cinco razões para assistir a My brilliant friend

A segunda temporada de My brilliant friend (foto: hbo/divulgação) foto), série baseada no best-seller de Elena Ferrante, está em cartaz na HBO. A história de Lila e Elena, que conquistou o público, traz agora mais aventuras, dramas e reflexões sobre o mundo em que vivem. Saverio Costanzo mais uma vez dirige o elenco, que tem Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila) como protagonistas. Ele trabalha por correspondência com Elena Ferrante na elaboração dos roteiros.Em tempos de quarentena por causa da pandemia do coronavírus, veja cinco razões para assistir à produção:





1. Amizade que supera obstáculos

Quando se conheceram, ainda pequenas, Lila e Elena tiveram uma conexão imediata. Construíram uma amizade sincera, um refúgio em meio a uma Nápoles pós-guerra e um ambiente de pobreza e machismo. Na nova temporada, esse apoio será ainda mais forte com as mudanças na vida de cada uma das protagonistas. É uma história de amizade e reivindicação feminina, em uma época de muitas mudanças para as mulheres.





2. Solidariedade feminina

Nesta segunda temporada, Lila e Elena estarão juntas diante de muitos problemas: enquanto Lila enfrenta novos desafios e situações em sua casa, Elena continua dedicada aos estudos, disposta a ir para a universidade, em Pisa. Onde estiverem, as duas continuarão independentes, determinadas e vencerão as limitações impostas pela sociedade, demonstrando solidariedade e amor de uma pela outra.





3. História de um novo sobrenome

As duas amigas descobrirão uma nova identidade, de onde surgirá a rivalidade. Tudo começa durante um feriado em Ischia, quando reencontram Nino Sarratore, um conhecido de infância que se tornou talentoso universitário. Esse encontro mudará para sempre o vínculo entre as amigas, levando-as a tomar rumos muito diferentes.





4. Nápoles idílica e a Itália dos anos 1960

Nesta segunda temporada, a amizade entre as duas protagonistas enfrenta desafios em meio a uma paisagem idílica, um figurino impecável e uma reprodução dos anos 1960 na Itália.





5. Cultura italiana

My brilliant friend foi considerada uma das melhores séries de 2019. A nova temporada também foi filmada em Nápoles, com locações em Ischia e na península Sorrentina. É falada em italiano, no dialeto napolitano.

A FEITICIERA

MARCOU ÉPOCA

(foto: TV Cultura/Divulgação) (foto). Produção norte-americana que marcou época, a série clássica traz Samantha, que tem o poder de fazer mágicas com uma simples torcidinha no nariz. Ela é casada com James, que prefere ignorar os poderes da esposa. A feiticeira vive, então, driblando sua natureza de bruxa para não desagradar ao marido, mas este conflito causa diversas situações surpreendentes e divertidas. A TV Cultura estreia nesta quarta-feira (1º), às 19h45, A feiticeira). Produção norte-americana que marcou época, a série clássica traz Samantha, que tem o poder de fazer mágicas com uma simples torcidinha no nariz. Ela é casada com James, que prefere ignorar os poderes da esposa. A feiticeira vive, então, driblando sua natureza de bruxa para não desagradar ao marido, mas este conflito causa diversas situações surpreendentes e divertidas.

ERUPÇÕES VULCÂNICAS

EM TEMPO REAL

No episódio desta semana de Desastres em tempo real, nesta quarta-feira (1º), às 23h50, no History, as piores erupções vulcânicas recentes na América Latina. A fúria de um vulcão é um dos desastres naturais mais temidos pela humanidade. Várias civilizações desapareceram e foram dizimadas por essas "montanhas de fogo". Em 3 de junho de 2018, um vulcão na Guatemala entrou em erupção e 320 pessoas morreram enquanto fugiam do fogo e das cinzas. O vulcão Popocatpetl, no México, foi vigiado durante décadas à espera de uma grande erupção, e seu potencial de calamidade pôde ser medido pelas milhares de vítimas que acabou fazendo. Ainda, a erupção do vulcão Epuyen, no Chile, em junho de 2011, e a terrível tempestade de cinzas que cobriu grande parte da Patagônia argentina.

FAVELA GAY

LGBTQI+

Quem não se lembra do vídeo que viralizou em 2009 com Leona – Assassina Vingativa e a Aleijada Hipócrita? Publicado no YouTube de forma despretensiosa, teve mais de 2 milhões de visualizações e tornou as duas um sucesso na internet até hoje. A dupla é entrevistada no segundo episódio de Favela gay – Periferias LGBTQI , que vai ao ar no Canal Brasil, nesta quarta-feira (1º), às 19h30. Leandro e Paulo Colucci (nomes de batismo das duas) moram em Jurunas, Belém, e são vizinhos e amigos desde criança. Mesmo na infância, perceberam que Leandro não era como os outros garotos da idade dele: “A gente nunca tinha visto um menino fazendo coisas ‘absurdas’, colocando vestido, maquiagem. Ele era muito pequenininho mesmo”, diz Paulo. Leona complementa: “Sempre chamei a atenção pelo meu jeito. Existiam outros meninos gays, mas não tão abusados como eu”. Na série, elas também falam sobre a infância, mostram os locais onde gravam seus clipes e comentam o sucesso inesperado.

MORDOMO DE BATMAN

PENNYWORTH

(foto: STARZPLAY/divulgação) Alfred Pennyworth, o famoso mordomo de Bruce Wayne – o rico empresário que se transforma no justiceiro Batman – tem seu passado revelado pela série Pennyworth, exibida na plataforma de streaming Starzplay. A história se passa por volta dos anos 1960, em Londres, quando Alfred, vivido pelo ator Jack Bannon (foto), tinha 22 anos e era um soldado do Serviço Aéreo Especial do Reino Unido. O drama policial, baseado nos quadrinhos da DC Comics, mostra a história do então jovem rapaz, que vive diversas aventuras ao abrir uma empresa de segurança particular e começar a trabalhar com Thomas Wayne (Ben Aldridge) e Martha Kane (Emma Paetz), que viriam a ser os futuros pais de Bruce. A série conta com 10 episódios.

ALÉM DO CRIME

FBI: MOST WANTED

A série FBI: Most wanted acompanha a força-tarefa que captura os criminosos mais procurados. No episódio inédito desta semana, quando a filha de uma influente família é sequestrada como uma tentativa de ganhar fama virtual, os agentes do FBI descobrem que o plano do sequestrador vai muito além de um simples crime. Estão no elenco os atores Julian McMahon, Kellan Lutz, Keisha Clark-Hughes, Nathaniel Arcade e Roxy Sternberg. A produção vai ao ar nesta quarta-feira (1º), às 23h, no Universal TV.