Com quarentena em BH, cafeterias se reinventam

Paula, da Frau Bondan, tem atendido clientes por meio de aplicativos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Dez dias após o fechamento do comércio em Belo Horizonte por meio de decreto municipal para tentar conter o avanço do coronavírus, estabelecimentos que não vendem itens de primeira necessidade estão se adaptando aos tempos de quarentena. Com a mudança brusca, tanto para os comerciantes quanto para os clientes, o desafio é não perder a conexão. Dez dias após o fechamento do comércio em Belo Horizonte por meio de decreto municipal para tentar conter o avanço do coronavírus, estabelecimentos que não vendem itens de primeira necessidade estão se adaptando aos tempos de quarentena. Com a mudança brusca, tanto para os comerciantes quanto para os clientes, o desafio é não perder a conexão.





A Academia do Café, por exemplo, está só com a matriz do Bairro Funcionários em atividade, mas para delivery. Mas mesmo sem um café de primeira no local à disposição neste momento, é possível incrementar a bebida preparada em casa, ensina Júlia Fortini, vencedora do campeonato brasileiro de preparo de café. Uma série de vídeos postados no Instagram da Academia (através do IGTV, aplicativo de vídeo dessta rede social) mostra como melhorar o próprio cafezinho do dia a dia. “São dicas muito simples, mas que muita gente não sabe”, conta ela. O vídeo é dedicado ao capuccino.





A Academia está fazendo entregas domiciliares de cafés em grão ou moídos na hora, utensílios para o preparo e produtos artesanais, como chocolate e doce de leite. De acordo com Júlia, o ideal é ter um moedor em casa. “Moer o café na hora preserva o sabor do grão, muda a qualidade da bebida”. No site da empresa há duas opções de moedores manuais. Mas se não for o caso de recorrer a tal investimento agora, ela sugere o coador V60. “É um método muito bom, versátil, em que você consegue equilibrar bastante o café”.





Para os interessados em aproveitar o tempo livre e ir mais a fundo no universo do café, a Academia, que há anos realiza aulas presenciais, está agora fazendo cursos on-line por meio de seu site. Somente o de estreia foi gratuito – para os demais, com aulas ao vivo, haverá pagamento. “Serão de dois a três encontros. O aluno vai ter material em casa, já que vamos enviar cafés para fazermos juntos”, detalha Júlia.





Na Savassi, a empresa Yes, Nós Temos Café também está entregando cafés especiais, em grão ou moídos. A torra, semanal, é realizada no próprio local. Também um bistrô, o local incrementou as ofertas de pratos executivos. “São cinco opções diárias. Além dos pratos do cardápio (com uma proteína e acompanhamentos), estamos fazendo um prato do dia na linha comfort food”, comenta o proprietário, Luís Fernando Borba. O pedido é via WhatsApp ou Instagram. E o serviço por lá não para, com entrega em casa ou na própria cafeteria de domingo a domingo.



Júlia Fortini, da Academia do Café, vai ministrar aula sobre capuccino (foto: Daniel Magalhães/Divulgação)



SERVIÇO INCREMENTADO A pandemia fez com que a Frau Bondan fechasse quase todas as suas lojas, mantendo somente a do Bairro São Pedro. “Uma coisa que a gente estava pensando em adotar há mais tempo e que a crise fez apressar foi o delivery, que até então era tímido”, comenta a proprietária Paula Bondan. Além da loja on-line, que existe há muito tempo, a Frau tem vendido seus produtos via WhatsApp (para entrega em casa ou na loja) e aplicativo.





“A gente espera e precisa que tenha uma resposta maior, já que o que vendemos são delicadezas e afagos, não itens de primeira necessidade. Ainda estamos na fase da experiência, mas já vendemos bastantes empanadas, tortas, brownies”, acrescenta. E, na contagem regressiva para a Páscoa, a Frau criou 10 produtos de chocolate para celebrar o período. A novidade deste ano é uma parceria com a Mobri, marca mineira de jogos e brinquedos em papelão. Há disponíveis ovinhos de chocolate dentro de uma galinha, na boleia de um caminhão e até com um dinossauro.





CONFIRA

ACADEMIA DO CAFÉ

Rua Grão Pará, 1.024, Funcionários,

(31) 3223-8565. Loja on-line: www.academiadocafe.com.br. Entrega para Belo Horizonte e Região Metropolitana com taxa fixa e um dia útil. Retirada na loja: de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.





FRAU BONDAN

Rua Lavras, 96, São Pedro, (31) 2515-6882 e 99246-0026. Loja on-line: www.fraubondan.com. Entrega com cobrança de taxa das 11h às 19h. Funciona também com entrega no próprio local





YES, NÓS TEMOS CAFÉ

Rua Sergipe, 1.236, Savassi,

(31) 98247-0668. Pedidos feitos até as 15h serão entregues no mesmo dia. Não há cobrança de frete para a Região Centro-Sul. Funciona também diariamente com entrega no próprio local