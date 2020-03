Quatro casamentos e um funeral vira minissérie com 10 episódios

(foto: Fox Premium/DIVULGAÇÃO)

A Fox Premium estreia, nesta terça-feira (24), a série Four weddings and a funeral (Quatro casamentos e um funeral/foto), inspirada no filme homônimo. O primeiro dos 10 episódios vai ao ar às 23h30. Escrita e produzida por Mindy Kaling (The mindy project) e Matt Warbuton (Os Simpsons e The mindy project), a produção foca em um grupo de velhos amigos que se reencontram em Londres. Lá se formarão novas relações que logo serão rompidas. Escândalos políticos serão desvendados e a vida social da capital inglesa se verá ridicularizada. E, claro, haverá quatro casamentos e um enterro.



A obra conta a história de Maya (Nathalie Emmanuel, Game of thrones), uma jovem diretora de comunicação da campanha política de um senador de Nova York, que recebe o convite de casamento de sua companheira de faculdade e melhor amiga Ainsley (Rebecca Rittenhouse, The Mindy Project), que agora mora em Londres. Depois de uma devastadora ruptura, Maya deixa para trás sua vida profissional e pessoal para viajar até a Inglaterra para a cerimônia e para se reconectar com seus velhos amigos (Brandon Mychal Smith, Mais que uma família) e Duffy (John Reynolds, Search party) e lá se verá imersa em suas crises pessoais.





PASTOR ED RENÉ KIVITZ

O pastor Ed René Kivitz é o convidado de Marcelo Tas (foto) nesta terça (24), às 22h15, no #Provoca, na TV Cultura. René é teólogo, conferencista e escritor. É autor de livros como Vivendo com propósitos, Outra espiritualidade, O livro mais mal humorado da Bíblia, Talmidim e, também de Santidade, que tem lançamento previsto para de abril. O pastor é mestre em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo e idealizador do Fórum Cristão de Profissionais. No programa, René fala sobre temas polêmicos quando vistos do ponto de vista religioso, como saúde mental, política, aborto e homossexualidade. Ele admite acreditar que alguém com angústia deve procurar tanto a Igreja quanto ajuda médica. “Deve procurar os dois. Eu tenho psiquiatra. Tomo remédio para depressão”, afirma.





Apresentado por Otaviano Costa, o Extreme makeover Brasil transforma as vidas e casas dos participantes. Para isso, o programa conta com a ajuda do arquiteto Duda Porto, a engenheira Bruna Arruda, o especialista em decoração Diogo Oliveira e a maker Paloma Cipriano. No episódio desta terça (24), às 21h30, no GNT, a produção mostrará a casa da família Oliveira. Ao lado da esposa Leni, Zute sonha em reformar a casa que herdou de seu pai, mas acabou sempre deixando

para depois por priorizar a educação dos filhos.





Para rir um pouco, o Canal Brasil exibe às 9h35 desta terça A grande família – O filme. No longa, Lineu (Marco Nanini) sente-se mal após acompanhar o enterro de um colega de trabalho. Atordoado com a morte repentina do amigo, ele decide ir ao médico para fazer exames de rotina e, depois de uma tomografia, os especialistas acusam a existência de uma mancha escura em seu peito. Com medo de abrir o laudo do diagnóstico final, ele prefere não tomar conhecimento do resultado do teste clínico e sai do consultório certo de estar vivendo seus últimos dias.





O Cartoon Network preparou programação irada com filmes, estreias imperdíveis e seus personagens mais famosos. Até sexta, sempre a partir das 17h45 e às 19h45, o canal leva ao ar novos episódios de Barbie dreamhouse adventures, Ben 10, O mundo de Greg, DC super hero girls, Lego Jurassic World, Lego Ninjago, Mao Mao: Heróis de coração puro, Pokémon, Scooby-Doo e convidados, Drama total kids e Unigata. Já no Cine Cartoon, o filme Os jovens Titãs em ação vs Os jovens Titãs será exibido nesta terça (24), às 20h.



A TV Brasil estreia a segunda temporada do seriado britânico Sherlock (foto) nesta terça (24), às 21h30, com exibição de segunda a sexta-feira. Nesta nova temporada, Sherlock Holmes e John Watson retornam para desvendar três de seus casos mais famosos. No primeiro episódio, a dupla envolve-se em planos complexos da perigosa e desejadal Irene Adler. Sherlock precisa de todas as suas habilidades notáveis para sobreviver. A trama Um escândalo na Belgravia acompanha os protagonistas, que foram contratados pelo governo inglês para solucionar um caso envolvendo a realeza britânica.