De quarentena, artistas e celebridades mantêm a conexão com os fãs

Isis Valverde teve de explicar por que babá continua trabalhando em sua residência, no Rio de Janeiro (foto: Reprodução/redes sociais)

Durante a quarentena, celebridades e influenciadores digitais aumentaram a participação nas redes sociais, seja divulgando informações sobre a nova pandemia, criticando a postura do governo ou produzindo conteúdos. Alguns inovaram, transmitindo bate-papos ao vivo, além de recomendações de saúde. Anitta, Fábio Porchat, Tatá Werneck, Marília Mendonça e a chef Rita Lobo são algumas das personalidades que agitaram a web nos últimos dias.





A maioria fez apelos para a população seguir as recomendações dos órgãos de saúde para se proteger do COVID-19. A atriz Juliana Paes, por exemplo, gravou vídeo com a família. Todo mundo segurando cartaz com a seguinte mensagem: “Por favor, fiquem em casa para que todos possam sair em breve. Quanto mais rápido agirmos antes acabará. Mantendo distância salvamos vidas”.





A cantora Ivete Sangalo publicou foto e recado no Instagram. “Já fiz máscara, já estudei com meu filho, já fiz show, já imitei todos os bichos, já lavei as mãos, já usei álcool em gel, já fiz pipoca… Só não vou sair de casa”, afirmou a baiana.





Juliana Paes usou cartaz para fazer campanha de saúde pública (foto: Reprodução/redes sociais)



BABÁ





No stories, a atriz explicou que a funcionária, babá de seu filho Rafael, optou por continuar trabalhando. “Como cidadã consciente, dispensei todos os funcionários pela segurança deles e a minha segurança. A pessoa que aparece no vídeo é Cláudia. Cláudia está comigo há 10 anos, ela não tem familiares próximos no Rio de Janeiro, ficaria sozinha em casa… E Cláudia decidiu fazer companhia pra gente, ficar por aqui por livre e espontânea vontade para nos ajudar”.





A cantora Daniela Mercury publicou vídeo elogiando os profissionais envolvidos no combate ao coronavírus. “Meus aplausos e meu sincero e profundo agradecimento a cada profissional de saúde que está trabalhando para salvar vidas em cada lugar do mundo. Saúde e força para vocês!”, tuitou.





A humorista, apresentadora e atriz Tatá Werneck deixou de lado as brincadeiras e postou vídeos técnicos com especialistas, esclarecendo sobre riscos e ensinado a maneira correta de lavar as mãos. Tatá publicou também reportagem sobre o caos provocado pela pandemia na Itália. “Não é brincadeira. Levem a sério”, advertiu.





O rapper Emicida, por outro lado, publicou tutorial sobre como proteger a saúde mental nestes tempos de coronavírus.





Glória Pires enalteceu o papel da cultura durante a quarentena. “Nesse momento de isolamento social em que estamos em nossa casa assistindo a novelas, filmes e séries, lembre-se de que isso é possível graças o trabalho de escritores, diretores, atores, figurinistas (...) dentre muitos outros que trabalham para o público”, afirmou em vídeo.



Ivete Sangalo avisou que não vai para a rua de jeito nenhum (foto: Reprodução/redes sociais)



ROTINA A pandemia obrigou influenciadores a alterar a rotina de produção. Nas redes sociais, Felipe Neto informou sobre a interrupção das gravações em seu estúdio, o Netolab. Desde quinta-feira (17), o youtuber faz vlogs diários em casa. E promete para este sábado (21) a estreia de uma série de vídeos jogando Minecraft. “Espero que curtam, porque tô feliz pra cacete gravando isso”, afirmou ele, num tuíte.





O humorista Marcelo Adnet chamou a atenção com o breve vídeo no qual ironiza a cena protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro, durante coletiva de imprensa realizada na quarta-feira (18). Ele interpreta Bolsonaro embaraçando-se com a máscara cirúrgica até os olhos ficarem vendados. “Não há motivo de pânico com isso daí, tudo sobre controle!”, diz, durante a confusão. Felipe Neto, Bruna Marquezine e Caito Mainier foram algumas das celebridades que compartilharam o conteúdo de Adnet, com cerca de 84 mil retuítes.





Algumas celebridades vêm usando as redes sociais para recomendar livros aos seguidores. É o caso da cantora sertaneja Marília Mendonça. No Twitter, ela indicou A individualidade numa época de incertezas, de Zygmunt Bauman e Rein Raud, O poder do hábito, de Charles Duhigg, e A morte de Ivan Ilitch, de Leon Tolstoi. A cantora também solicitou aos fãs indicações de livros sobre economia, dizendo “ter sede de conhecimento sobre o assunto.”





LAZER





Diariamente, a chef Rita Lobo, apresentadora do programa Cozinha prática (GNT), faz duas gravações com dicas gastronômicas. Ao meio-dia, ela ensina receitas com hortaliças para o almoço; às 21h, dá dicas práticas para alimentação saudável. Após a transmissão no canal pago, os vídeos são disponibilizados no canal do YouTube do projeto Panelinha.





ENTREVISTAS

A atriz Marina Ruy Barbosa usou sua live para entrevistar o médico Eduardo Rauen, integrante do corpo clínico do Hospital Albert Einstein, buscando tirar dúvidas dos seguidores sobre a pandemia.





O ator, apresentador e comediante Fábio Porchat é outro que aposta em entrevistas. Diariamente, às 19h, ele conversa com celebridades sobre a pandemia. A programação teve início na última quinta-feira (19), com Luciano Huck. Xuxa, Bruna Marquezine e Paulo Gustavo já confirmaram participação.





Colegas de Porchat no canal humorístico Porta dos Fundos também adotaram a live. Durante toda a quarentena, os humoristas Rafael Portugal e Antônio Tabet prometem bate-papos bem-humorados, contando histórias e discutindo assuntos do momento.





“Se não podemos derrotar o coronavírus, vamos tentar bater um pouco no tédio pelo menos”, tuitou Tabet, anunciando o interesse de transformar esse conteúdo em podcast. A transmissão é feita por meio do perfil @antoniotabet no Instagram, às 19h.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

A atriz mineira Isis Valverde foi alvo de polêmica. Durante uma live, enquanto ressaltava a importância de todos ficarem em casa, notou-se a presença da empregada lavando louça na cozinha. Internautas reclamaram da postura contraditória de Isis ao pedir cuidado à população e, ao mesmo tempo, manter funcionários em casa, em vez de dispensá-los.Por meio do Instagram, celebridades também divulgam lives com temas mais leves. As cantoras Paula Fernandes e Ivete Sangalo, por exemplo, apresentaram pocket shows dentro de casa. Anitta vem transmitindo, ao vivo, treinos físicos, além de aulas de culinária e francês.