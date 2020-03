PEQUENOS CONFEITEIROS

SEMIFINAL NO SBT/ALTEROSA

(foto: Zé Paulo Cardeal/SBT)



Um dos programas preferidos do público, o Júnior bake off Brasil chega à semifinal da terceira temporada (foto) neste sábado (21), às 22h30, no SBT/Alterosa. “Vocês fazem parte do time de pequenos confeiteiros que segue rumo à final... Nessa prova criativa, preparem-se, porque o bicho vai pegar”, anunciou a apresentadora Nadja Haddad durante as gravações. Ao apresentar a referência que as crianças terão que seguir, Beca Milano descreve o “bolo bichinho”. “É um bolo esculpido, todo decorado em açúcar, com detalhes da pelagem e da juba feitos com glacê real e finalização das cores e pintura em aerógrafo”, disse. “Caso vocês façam uma cabeça grande, dependendo do bicho que escolherem, colem com chocolate derretido”, aconselhou Olivier Anquier. Na prova técnica, os participantes s terão que executar um “bolo milkshake”, em que o copo é feito com chocolate branco e chocolate ao leite. Internamente, cinco camadas de pão de ló, alternadas com camadas de brigadeiro meio amargo. No topo, chantilly, morangos frescos e granulado.





UNIÃO DE FORÇAS

VELOZES & FURIOSOS

(foto: Universal Pictures/divulgação)



O filme Velozes & furiosos: Hobbs & Shaw (foto) desembarca neste sábado (21), às 22h, no Telecine Premium. No longa, um mercenário geneticamente modificado está atrás de uma arma química capaz de destruir o planeta. Rivais, o agente Hobbs e o ex-militar Shaw precisam unir forças para impedir uma catástrofe. Estão no elenco os atores Dwayne Johnson, Jason Statham e Idris Elba.





RELAÇÃO ARRISCADA

NO LIFETIME





Neste sábado (23), o filme Fixação cruel estreia, às 20h55, no Lifetime. No longa, um tempo após a morte de seu marido, Sharon Elliott fica feliz quando seu filho Anthony encontra um novo amigo. Porém, logo se torna claro que Dylan está atrás de outro tipo de companhia. Durante uma festa na casa da família, ele "se perde" e vai parar no quarto de Sharon. Então, surge uma atração entre eles.





MAIS DIVERSÃO

NA NETFLIX





A sexta temporada de Brooklyn nine-nine chega ao catálogo da Netflix neste domingo (22). Estrelada por Andy Samberg, a série aborda a rotina de uma delegacia de polícia no distrito do Brooklyn, em Nova York, de forma engraçada. Na nova leva de episódios, o público vê Holt desolado porque perdeu a posição de comissário, mas ele tenta lidar com a frustração. Além disso, Gina sai do emprego; Amy e Jake discutem sobre ter filhos e Terry passa no exame de tenente.





HERNÁN: O CONQUISTADOR

SUPERPRODUÇÃO NO HISTORY

(foto: History/divulgação)



Uma boa opção para curtir o domingo na poltrona é a Hernán: O conquistador (foto), série em oito episódios que estreia amanhã (22), às 19h55, no History. Dividido em oito episódios, o drama épico tem a conquista do México como cenário e explora a polêmica figura do conquistador Hernán Cortés e os sangrentos episódios desencadeados desde sua chegada à costa de Yucatán, em 1519, até a derrocada da mítica cidade de Tenochtitlan. Estrelada pelo ator espanhol Oscar Jaenada (Luis Miguel: A série, Piratas do Caribe: Navegando em águas misteriosas e Rambo: Até o fim), a superprodução relata fatos históricos pela perspectiva de cada um dos protagonistas da conquista do México: Marina, Montezuma, Xicotencatl, Olid, Bernal Castillo, Gonzalo de Sandoval e o próprio Cortés.

Apontado como visionário e também como genocida, Hernán: O conquistador revela a história do homem que mudou o destino do México e das Américas para sempre. A série foi desenvolvida por dois showrunners: Curro Royo, da Espanha; e Julián de Tavira, do México, com o objetivo de entregar uma visão realista, atrativa e fascinante. El Ranchito, empresa espanhola reconhecida pelo trabalho em Game of Thrones, é a responsável pelos efeitos especiais – e pela impressionante recriação digital da cidade de Tenochtitlan, capital do Império Asteca, localizada onde hoje é a Cidade do México.