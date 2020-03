Angel Vianna ganha documentário sobre sua trajetória na dança

ANGEL VIANNA

DOCUMENTÁRIO

(foto: Curta!/divulgação)



Aos 92 anos, a coreógrafa, bailarina e pesquisadora do movimento corporal Angel Vianna se torna protagonista do documentário Angel Vianna: Voando com os pés no chão (foto), que o canal Curta! exibe nesta terça-feira (17), às 22h25. A história da dança contemporânea brasileira se confunde com a trajetória de vida desta mineira de Belo Horizonte. No filme, a própria Angel Vianna narra as suas vivências e o faz com a expressividade característica de sua arte. Ela conta, diante da câmera, um pouco de cada passagem de sua vida, começando por sua infância e juventude, passando por seu casamento com o também coreógrafo Klauss Vianna, pela consolidação de sua carreira na dança e, por fim, pela profunda tristeza causada pela perda de seu filho. Seu depoimento, tal qual sua experiência de vida, é intercalado pela dança: bailarinos representam cada momento da narrativa em coreografias encenadas em um palco, como em um espetáculo biográfico. O documentário é dirigido por Cristina Leal.





ANDAR DE CIMA

CÉSAR MENOTTI E FABIANO

(foto: Marcos Hermes/Divulgação)



Os irmãos César Menotti e Fabiano (foto) acabam de lançar a faixa Andar de cima, que deve fazer parte do novo DVD da dupla sertaneja. Sempre apresentando novidades, os músicos se mantêm nos rankings de músicas mais tocadas em todo o país. Em dezembro, eles lançaram um EP com faixas, incluindo a atual música de trabalho – Só mais uma verdade, canção com letra romântica e batida dançante. No Spotify a faixa já contabiliza quase 1 milhão de reproduções.





BH Instrumental

INSCRIÇÕES ABERTAS

(foto: Élcio Paraíso/Bendita)



Está aberto o edital da Série BH Instrumental. Além de valorizar e destacar a música instrumental que se produz na capital e região metropolitana, promovendo também a democratização do acesso a manifestações artísticas e culturais, o projeto realiza o intercâmbio entre gerações da música instrumental, através do encontro de artistas já consagrados com novos talentos. Nesta edição, há duas categorias: circulação e novos talentos. Na primeira, os inscritos precisarão comprovar sua experiência profissional e os selecionados receberão premiação no valor de R$ 4 mil pela apresentação. Na segunda, o prêmio será de R$ 2.500 e, para participar, deverão ter menos de 30 anos e não ter participado de edições anteriores do edital.





Os músicos e grupos escolhidos para a programação do projeto se apresentarão na Praça Floriano Peixoto, no Bairro Santa Efigênia. Já passaram pelo projeto nomes como Luísa Mitre, Lucas Telles (foto), Rafael Martini, Breno Mendonça, entre outros destaques da música instrumental em Minas Gerais.





As inscrições poderão ser realizadas gratuitamente até as 18h de 7 de abril. O regulamento está disponível nos sites da Veredas Produções (www.veredasproducoes.com.br) e Instituto Unimed-BH (www.institutounimedbh.com.br). Informações: (31)3222-5271.





CURTAS

VOTAÇÃO





Já foi dada a largada para a 14ª edição do Grande Prêmio Canal Brasil de Curtas, a principal premiação dedicada a curtas-metragens no país. Onze produções vencedoras do Prêmio Canal Brasil de Curtas – concedido pelo Canal Brasil nos principais festivais de cinema brasileiro no valor de R$ 15 mil – estão no páreo pelo prêmio de R$ 50 mil. Os filmes podem ser assistidos no Canal Brasil Play (https://globosatplay.globo.com/canal-brasil/grande-premio-canal-brasil-de-curtas-2020/). A votação já está aberta (http://canalbrasil.com.br/gpdecurtas) e o ganhador será escolhido por voto popular. O encerramento será em 23 de março, às 18h, e o resultado será anunciado dia 24, às 18h30, ao vivo no Instagram e no Facebook do Canal Brasil, com a repórter Maria Clara Senra e o (a) diretor (a) do curta vencedor.