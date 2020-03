Balão Mágico traz a BH sucessos infantis que marcaram os anos 80

(foto: Moisés Pazianotto/divulgação)

A Turma do Balão Mágico, com Simony (foto) e Tob, se apresenta em BH neste sábado (7), às 20h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Com a Tour remember 2020, o show contará com sucessos infantis que marcaram os anos 1989. No repertório, A galinha magricela, Superfantástisco, Ursinho Pimpão, Amigos do peito, É tão lindo, Ai meu nariz, Mãe-iê, O meu avô e Seu Felipe dorminhoco, entre outros. Ingressos variam de R$ 50 a R$ 200 e estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo www.ingressorapido.com.br. Informações: (31) 3347-7895.





MAXACALI

HISTÓRIAS YÃMIS





A atividade Experimentando histórias yãmis será ministrada neste domingo (8), às 15h, no Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários). Durante a atração, será explicada a relação do povo indígena com os yãmis, espíritos da floresta, como a onça, o quati e o javali. Por meio de jogos teatrais e de contação de histórias, os participantes vão conhecer as histórias do povo maxacali e experimentar objetos e máscaras produzidos por esses indígenas. A oficina faz parte da exposição Mundos indígenas, que está em cartaz no local. Entrada gratuita. Informações: (31) 3409-8352.





MULHERES POETAS

ANTOLOGIA





A antologia Elas, as mãos, o infinito, da Páginas Editora, será lançada neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, a partir das 17h30, no Café do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). A obra reúne 43 poetas contemporâneas, além de seis de séculos passados. O projeto de valorização da escrita poética feminina reúne nomes como o de Maria Valéria Rezende (vencedora do Prêmio Jabuti) e Bruna Kalil, ao lado de poetas da cena atual e outras que publicam pela primeira vez. Informações: (31) 3236-7400.





Obra Lenda do pote, de Antônio Poteiro, em exposição no CCBB BH (foto: Doizum Comunicações/Divulgação)



ANTÔNIO POTEIRO

PALESTRA





Leno Veras, curador da exposição que abriga obras do artista português Antônio Poteiro, ministra a palestra “Antônio Poteiro: arte popular e história pública”, neste sábado, às 18h, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450 – Funcionários). A atividade tem o objetivo de colocar em discussão temas que perpassam pela obra do artista português. Termos como "primitivo", "ingênuo" ou "naïf" são associados à produção realizada por autores autodidatas, como Poteiro. A exposição segue em cartaz até 30 de março. Entrada gratuita. Informações: (31) 3431-9400.





ORLANDO CASTAÑO

PAISAGENS INTERIORES





A exposição Paisagens interiores – Tributo a Orlando Castaño será inaugurada neste sábado (7), às 12h, na Galeria Labyrinthus (Rua Hermílio Alves, 322, Santa Tereza). A visitação pública começa na terça-feira (10), com curadoria de Orange Matos Feitosa, a mostra traz 42 obras, em pinturas a óleo concebidas pelo artista entre os anos de 2018 e 2019. Nos anos 1970, Castaño esteve presente na vanguarda artística mineira ao lado de muitos nomes, como Lygia Clark e Mari’Stella Tristão. Aos 75 anos, o artista, que é professor nos cursos de pintura livre na Escola Guignard/UEMG, continua produzindo diariamente. Nascido em Mutum, mudou-se para BH em 1954, onde reside. As obras podem ser vistas até 7 de abril, de terça a sexta-feira, das 10h30 às 19h30, e aos sábados, das 11h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (31) 2537-0385.





(foto: Letramento/Divulgação)



JOGO DE TABULEIRO

TEATRO INFANTIL





A Peça-jogo-festa #Criança (foto), que propõe um jogo de tabuleiro (em tamanho natural) para crianças, com apresentação e atuação de Gabriel Castro Cavalcante e Patrícia Diniz, estreia neste sábado (7), com sessões às 10h30 e às 15h30, no Memorial Minas Vale (Praça da Liberdade, 640, Funcionários). No espetáculo, o público é organizado em equipes com a missão de encontrar uma criança perdida. As crianças-jogadoras precisam percorrer o Mapa da Criança Perdida, um tabuleiro em tamanho natural (6 x 4 metros), em busca de pistas sobre ela. A dramaturgia e direção são de Juarez Guimarães Dias e Denise Pedron. Entrada gratuita, com retirada dos ingressos uma hora antes do início de cada sessão. Informações: (31) 3308-4000.

(foto: FÁbio Ortolan/Divulgação)



GENEALOGIA DOS AFETOS

ELAINE MORAES





Genealogia dos afetos (foto), livro de estreia de Elaine Moraes, será lançado neste sábado (7), das 11h às 15h, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Alburqueque, 913, Savassi). A obra reúne 21 contos sobre uma mulher que revisita sua infância por meio da relação com a avó. O fumo de rolo, o dente-de-leão, a fantasia de Mulher-Maravilha, o relógio, as quitandas, a colcha de retalhos, as cartas, ou seja, tudo que coube ao acervo da infância é tratado pela narradora, que ainda carrega “na cavidade do peito o pulsar renitente da avó”. A obra, da Editora Letramento, será vendida por R$ 29,90. Informações: (31) 3500-6750.