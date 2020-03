Caetano Veloso traz a BH novo show

(foto: Juliana Reis/Divulgação)

Caetano Veloso voltará a BH com seu novo projeto, Caetano Veloso apresenta Ivan Sacerdote. O show está marcado para 18 de abril, às 21h, no Grande Teatro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Caetano apresenta o jovem clarinetista Ivan Sacerdote, com participação especial de Felipe Guedes (foto). No repertório, releituras de sucessos do compositor baiano, como Desde que o samba é samba, Peter Gast e Aquele frevo axé, lançadas em 16 de janeiro e disponíveis nas plataformas digitais. Ingressos variam de R$ 140 a R$ 430 e estão à venda na bilheteria do teatro ou pelo www.ingressorapido.com.br. Informações: (31) 3347-7895.





OCEANOS

SELEÇÃO





As inscrições para a edição de 2020 do Oceanos – Prêmio de Literatura em Língua Portuguesa já estão abertas e seguem até as 23h59 de 29 de março. Podem ser inscritos romances, livros de poesia, conto, crônica e dramaturgia publicados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2019. Concorrem obras editadas em qualquer lugar do mundo, desde que escritas originalmente em língua portuguesa. As inscrições podem ser feitas pela editora e/ou pelo autor, com o preenchimento da ficha de inscrição, a assinatura digital do Termo de Responsabilidade e a inclusão da obra inscrita em formato PDF no site do Itaú Cultural, mesmo que tenha sido publicada apenas em versão impressa. Inscrições e informações: www.itaucultural.org.br/oceanos/.





AUDIOVISUAL

CURSO GRATUITO





Terminam na sexta-feira (6) as inscrições para o módulo Introdução à linguagem e história do cinema, que será realizado Centro Cultural Vila Fátima, no Bairro Nossa Senhora de Fátima. A atividade integra o curso A imagem como potência, ministrado pelo pesquisador e professor Cícero Pedro Leão e é voltada para jovens a partir de 15 anos de idade. As aulas serão realizadas aos sábados (7, 14, 21 e 28 de março), das 14h às 17h. O curso é gratuito e os interessados podem se inscrever pelo imagempotencia.com.br ou pelo (31) 98238-5352.

LEANDRO CÉSAR

ARCHITECTURE OF SOUNDS





Um ano após o lançament1o físico do disco Architecture of sounds em solo japonês, o músico e construtor de instrumentos Leandro César (foto) disponibiliza o álbum nas plataformas digitais de streaming a partir desta quarta-feira (4). O trabalho é uma busca pessoal de Leandro por novos sons, novos instrumentos, novos espaços. “Pra mim, Architecture of sounds é um mistério; uma forma de reinventar o mundo, reinventando a música”, pontua. Segundo álbum solo do músico, a obra tem oito faixas autorais, gravadas em instrumentos inventados e reinventados.





MITOLOGIA

INSCRIÇÕES





A Academia Mineira de Letras está com inscrições abertas para o curso Mitologia comparada – As origens do mundo e da humanidade nos mitos gregos e médio-orientais, que será ministrado a partir de abril pelo acadêmico, professor e especialista no assunto Jacyntho Lins Brandão. Dividido em quatro módulos, as aulas abordarão – de uma perspectiva comparada – as mais importantes cosmogonias e antropogonias da Grécia e do Oriente Médio antigo, analisando suas convergências e divergências. As inscrições podem ser feitas até 30 de março. Valor por módulo: R$ 150. Valor especial para os quatro módulos: R$ 528. Informações: (31) 3222-5764.



GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

CASA VIRA ESPAÇO LITERÁRIO





A casa onde Gabriel García Márquez (1927-2014) escreveu sua obra-prima Cem anos de solidão vai virar espaço literário. O anúncio foi feito às vésperas do aniversário do escritor – ele nasceu em 6 de março (e morreu em 17 de abril de 2014). A casa fica no Bairro San Ángel Inn, na Cidade do México. O colombiano García Márquez (foto) viveu no imóvel alugado entre 1965 e 1967, assim que desembarcou no país. Segundo agências internacionais, a Fundação para as Letras Mexicanas (FLM), que recebeu a residência como doação de Laura Coudurier, filha do antigo senhorio de García Márquez, Luis Coudurier, ficará responsável pela adaptação do espaço.





• • •





Ainda de acordo com as agências, Gabo atrasou o aluguel por alguns meses. Quando o proprietário ligou para cobrar, Mercedes Barcha, mulher do escritor, disse que o casal não tinha dinheiro porque ele estava trabalhando num romance novo e que pagariam dali a nove meses. Coudurier disse que tudo bem. Gabriel García Márquez escrevia justamente Cem anos de solidão, que, lançado em 1967, viraria clássico. O tradutor e crítico literário Geney Beltrán vai cuidar das atividades da futura Casa-Estúdio Gabriel García Márquez ao lado do escritor Juan Villoro. A ideia é que o local, que ainda não tem data prevista de inauguração, seja um espaço de incentivo à criação e ao debate.