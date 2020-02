Assalte um banco em SP com a gangue de 'La Casa de Papel'

La Casa de Papel, sucesso na Netflix, oferece experiência imersiva aos fãs brasileiros (foto: Netflix/divulgação)





O edifício do antigo Banco de São Paulo, no Centro da cidade, será o destino do próximo assalto liderado pelo Professor e a sua equipe. La Casa de Papel: The experience, que ocorre no local a partir de 30 de abril, mês em que será lançada a última temporada da série, possibilita ao fã viver um assalto internacional na pele dos personagens.





Desde que surgiu, em 2017, La Casa de Papel vem conquistando fãs em todo o mundo. Amadores ou apenas conhecedores da trama passaram a fazer referência ao seriado, seja cantando a famosa música de abertura ou usando como fantasia o macacão vermelho e a máscara de Salvador Dali. Agora, com The experience, é possível integrar o bando de assaltantes por um dia.





O evento, fruto da colaboração entre Netflix e Fever, será realizado simultaneamente nas cidades de Madri (Palácio de Alhajas), Paris (Monnaie de Paris) e São Paulo. Ingressos já podem ser adquiridos pelo site da Fever (feverup.com). Apesar de, no site, haver datas disponíveis só até 31 de maio, a assessoria do evento informa que a data de término da experiência ainda não foi definida.





No entanto, as entradas diárias são limitadas e variam de R$ 119 a R$ 149, dependendo do horário escolhido, a partir das 18h. Das 19h20 às 21h20, os valores são mais caros. O ingresso dá direito a uma hora de imersão total no banco, além de apresentação pré e pós-imersão.





A idade mínima é de 14 anos e menores de 16 anos deverão estar acompanhados por um adulto. A meia-entrada é válida para estudantes, idosos, pessoas com necessidades especiais, jovens de baixa renda e professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino.





A recomendação é usar roupas e sapatos confortáveis, o que indica que, ali dentro, haverá bastante ação. Não é permitido o uso do celular durante a experiência. Ou seja, nada de stories com Bella ciao tocando ao fundo. (Estadão Conteúdo)