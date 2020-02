Exposição retrata interesse por corpo humano e identidade de gênero

HÍBRIDA

PALÁCIO DAS ARTES





A exposição Híbrida (foto), que fica em cartaz até 8 de março, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), reúne obras das artistas Carolina Bortura, Giulia Puntel e Julia Panadês em diversas linguagens e suportes – pintura, bordado, objetos, fotografia e escultura. Em comum, as obras retratam o interesse pelo corpo humano, pela identidade de gênero e suas diversas formas de representação. A curadoria é de Laura Barbi, da Gal Galeria, galeria virtual e itinerante que propõe um modelo alternativo ao criar contextos singulares para as exposições. A mostra integra a quinta edição do Programa Arteminas, Narrativas Femininas – Sou aquilo que não foi ainda.Os trabalhos podem ser vistos de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e aos domingos, das 16h às 21h. Informações: (31) 3236-7400.





FLERTE

Flávia Ellen





A cantora mineira Flávia Ellen (foto) lança o clipe Flerte, que celebra a liberdade do amor. A música, presente no disco de estreia, Desperta, conta um amor de carnaval e ganhou um registro gravado durante apresentação do bloco Truck do Desejo, em Belo Horizonte. O vídeo está disponível no canal do YouTube da artista. Cantora, compositora e agitadora cultural, Flávia faz de sua música um modo de levantar suas bandeiras e ajudar a criar oportunidades para outras mulheres. Desperta incentiva as mulheres a se atentarem para realidades de opressão e desigualdades, e ter empatia pelas diferenças.





FESTCURTASBH

Inscrições





Estão abertas até 30 de março as inscrições para o 22º FestcurtasBH – Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, evento importante para a difusão e promoção da produção mundial de curtas-metragens no Brasil. Serão aceitos curtas-metragens finalizados em 2019 ou 2020. As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas através da plataforma on-line Shortfilmdepot. Serão aceitos filmes com até 45 minutos de duração, de todos os gêneros – exceto filmes publicitários e institucionais – finalizados em formatos analógicos (35mm e 16mm) e/ou digitais (DCP 2K e 4K, DCP 3D, entre outros). O envio das cópias de inscrição poderá ser feito através da plataforma ou via correios. O resultado da seleção será divulgado em 19 de junho de 2020 nos sites festcurtasbh.com.br e fcs.mg.gov.br. O Festival ocorrerá no Cine Humberto Mauro, em agosto de 2020. Informações: (31) 3236-7367 ou pelo e-mail programacao@festcurtasbh.com.br.





Circuito de Cultura

SELEÇÃO EM BH





A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (Circ), abre o cadastro para as propostas artísticas que poderão integrar a grade de atividades do Circuito Municipal de Cultura. Podem se inscrever artistas, grupos e coletivos nas áreas de artes cênicas, artes visuais, audiovisual, patrimônio cultural, música, literatura e culturas populares de todo o país. A programação contará com no mínimo 30 atrações locais, 12 atrações estaduais e 24 atrações nacionais. Interessados podem inscrever mais de uma atividade e o cadastro pode feito até 30 de agosto de 2020 pelo www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Informações: info.circbh@gmail.com.





Alice Caymmi

Novo single

(foto: Ícaro Luan & Planzo/divulgação)



Alice Caymmi lança seu mais novo single, A noite inteira (foto), que tem a participação do Àttooxxá. Com coreografia, estética pop e figurino inspirado na icônica atriz pornô italiana Cicciolina, o clipe foi gravado em Salvador. A música foi composta por Rafa Dias e Chibatinha, com colaboração da própria Alice. A canção é a primeira do novo álbum da cantora, Elétrika, com previsão de lançamento ainda neste primeiro semestre. A noite inteira mescla o pop com o pagodão baiano.





Adele

Novo álbum

(foto: instagram/reprodução)



A cantora britânica Adele (foto) está preparando um novo álbum para ser lançado em setembro, como ela mesma revelou durante apresentação na cerimônia de casamento de uma amiga, cuja gravação foi divulgada por meio das redes sociais. No arquivo de áudio, publicado pela revista Variety, a artista pede aos participantes do evento que fiquem de olho no seu próximo trabalho, em sete meses. Na apresentação particular, durante o casamento da escritora Laura Dockrill, colega da cantora na BRIT School, Adele surpreendeu o público com uma das músicas de seu segundo álbum, Rolling in the deep, assim como versões das Spice Girls (Spice up your life), Candi Staton (Young hearts run free) e Beyoncé (Crazy in love). O representante da cantora se recusou a falar com a Variety sobre o novo álbum.