Sinfônica e Coral Lírico de Minas Gerais em ritmo de carnaval

Esquentando os tamborins

CONCERTOS

(foto: Paulo Lacerda/Divulgação)



A Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais apresentam repertório com canções carnavalescas no concerto Esquentando os tamborins, nesta terça-feira (18) e quarta-feira (19), às 12h, no Grande Teatro Cemig Palácio das Artes – Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro. As apresentações terão acompanhamento do pianista Fred Natalino e preparação do Coral Lírico pelo maestro argentino Hernán Sánchez. O objetivo dos concertos é mostrar a riqueza cultural do carnaval como uma festa internacional e, ao mesmo tempo, muito brasileira. “Somos tão ricos que o carnaval é samba, frevo e forró, porque cada região brasileira tem sua música e sua cultura”, disse o maestro Silvio Viegas.





A abertura será com repertório de Carlinhos Brown, que celebra a música popular brasileira e os ritmos afro-brasileiros. Na sequência, os músicos apresentam Gonzaguiana, de Cyro Pereira, que enaltece o baião nordestino. Em seguida, perpassam por cantores populares da música brasileira, com obras de Chico César e de Elba Ramalho, além da marchinha Cidade Maravilhosa, de André Filho, tida como hino do Rio de Janeiro, e se encerra com um medley de carnaval. Entrada franca. Informações: (31) 3236-7400.





Lorenzato

EXPOSIÇÃO

(foto: Lucas Galeno/DIVULGAÇÃO)



A exposição Lorenzato – 120 anos de um artista e franco-atirador (foto) será inaugurada nesta quarta-feira (19), na Galeria Hideo Kobayashi, do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga. A mostra, composta por obras da coleção do galerista Manoel Macedo e acervo da Usiminas, fica em cartaz até 2 de maio. Os visitantes poderão conferir 78 obras entre pinturas, desenhos em cimento e papel e aquarelas, que mostram todas as fases e técnicas representativas da trajetória de Lorenzato. No caso das obras do acervo da Usiminas é a primeira vez que são expostos ao grande público exemplares de pinturas e aquarelas. Os trabalhos podem ser conferidos de terça a sábado, das 10h às 21h. Entrada franca. Informações: (31) 3822-2215.





CINEMA FALADO

À Meia-Noite Levarei sua Alma

(foto: Cinema Falado/divulgação)



O projeto Cinema Falado, que mensalmente exibe e comenta filmes brasileiros, terá nova edição nesta terça-feira (18), às 19h, no MIS Cine Santa Tereza –Praça Duque de Caxias, Santa Tereza, com a exibição do longa À meia-noite levarei sua alma, de José Mojica Marins, com o lendário personagem Zé do Caixão (foto), referência do cinema de horror brasileiro. Em 2015, a produção entrou na lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. O crítico de cinema Marcelo Miranda será o comentarista. Entrada franca. Informações: (31) 3277-4699.





Nikita Pearl Waligwa

MORTE AOS 15 ANOS

(foto: Disney/divulgação)



A atriz da Disney Nikita Pearl Waligwa (foto) morreu aos 15 anos, segundo informou ontem o jornal Daily Monitor. A publicação, no entanto, não informou a data exata da morte da jovem que, segundo agências internacionais, teria ocorrido no sábado (15). Diagnosticada com um câncer no cérebro em 2016, Nikita atuou no filme da Disney Rainha de Katwe, que conta a história verídica de Phiona Mutesi, prodígio do xadrez, interpretada por Madina Nalwanga. O longa ainda tem no elenco estrelas como Lupita Nyong’o e David Oyelowo.





INHOTIM

CARNAVAL

(foto: Inhotim/Divulgação)



O Instituo Inhotim, em Brumadinho, preparou programação especial para o carnaval. De 22 a 26 de fevereiro, o museu estará com programação educativa especial para toda a família. Além da tradicional visita panorâmica, que apresenta ao público a história e os acervos artístico (foto) e botânico, o período momesco também contará a com a visita temática Comissão de Frente Inhotim, na qual poderão ser conferidos as obras e os espaços mais fotografados em 2019. Já a Estação Folia será espaço para a confecção de máscaras, adereços, estandartes e brinquedos carnavalescos inspirados na fauna, flora e nas obras de arte contemporânea do Inhotim. Toda a programação é gratuita para visitante.Informações, ingressos e programação completa em www.inhotim.org.br. Às quartas-feiras, a entrada é franca.