Nesta quarta-feira, Fabiana Cozza faz show no CCBB-BH

(foto: Marcos Hermes/Divulgação)

Nesta quarta-feira (5), Fabiana Cozza (foto), ao lado do conjunto Época de Ouro, encerra o projeto dedicado à banda Oito Batutas, no Centro Cultural Banco do Brasil. Ela vai se apresentar às 20h, no Teatro 1 do CCBB, relembrando o legado do grupo liderado por Pixinguinha que divulgou a música brasileira na Europa no início do século 20. Paulistana, a cantora tem lançado discos em que o samba ganha destaque, como Canto da noite na boca do vento, dedicado à obra de Dona Ivone Lara. Fabiana participou também de musicais em homenagem a Clara Nunes, Clementina de Jesus e Ary Barroso. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). O teatro fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários.





INSCRIÇÕES

CONCURSO DE MANGÁ





O 9º Festival do Japão em Minas, que será realizado em 28 e 29 de fevereiro e 1º de março, no Expominas, terá concurso de mangá. Inscrições podem ser feitas até o dia 17, e a ficha de inscrição será disponível em https://www.facebook.com/festivaldojapaominas. Cada autor pode participar com apenas uma história. O texto deve ter de cinco a 10 páginas no formato A4 (210 x 297cm), com arte-finalizada. Só vale material físico, que deverá ser entregue no escritório do cônsul-geral honorário do Japão em Belo Horizonte, na Rua Paraíba, 1.352, sala 1.301, Savassi, CEP 30130-148. O resultado será divulgado no dia 29. Os primeiros lugares receberão diplomas e kits para desenho.





PRÊMIO

FESTIVAL MAZZAROPI





Vai até 10 de fevereiro o prazo de inscrições para a mostra competitiva do 2º Festival Mazzaropi de curtas-metragens, que será realizado de 9 a 12 de abril, no Museu Mazzaropi, em Taubaté (SP). Além da nova categoria, humor, serão premiados ator, atriz, diretor e filme. Os curtas inéditos devem ter até 15 minutos e filmados há, no máximo, dois anos. Informações: https://festival.museumazzaropi.org.br/. O festival homenageia o diretor, produtor, diretor e ator Amácio Mazzaropi, autor de clássicos do cinema nacional – entre eles, Jecão, um fofoqueiro no céu, Chico Fumaça e Jeca Tatu.



(foto: Moysac Conceic/Divulgação)



DISCO

RASHID





O rapper paulista Rashid (foto), que passou boa parte de sua vida em Minas Gerais, lança o disco Tão real – Terceira temporada, cuja sonoridade mescla hip-hop, R&B e soul, entre outras influências. Com 70 minutos e 18 faixas, o projeto tem vários convidados – Emicida, Ricon Sapiência, Duda Beat, Drika Barbosa, Lukinhas, e a banda curitibana Tuyo, entre outros. Terceira temporada dá continuidade ao álbum que Rashid mandou para as redes em 2019, com direito a documentário, podcast e site oficial. O anfitrião divide com Emicida e Lukinhas o clipe Pipa voada, lançado há 15 dias, que bateu 1,5 milhão de visualizações no YouTube. Entre os produtores de Tão real estão Renan Saman, Duh, Grou, Nave, Dogz e Julio Mossil.





SLAM

SARAU DE QUEBRADA





Nesta quarta (5), tem Sarau de Quebrada no Festival de Verão UFMG, reunindo poetas da Região Metropolitana de Belo Horizonte e aberto à participação do público. Organizado pelo Slam das Manas, ele está marcado para as 20h, no Centro de Referência da Juventude (Rua Guaicurus, 50, Centro), com entrada franca.





LUCCAS NETO

EM MARÇO





Em 14 e 15 de março, o youtuber Luccas Neto, ídolo da garotada, vai se apresentar no KM de Vantagens Hall, em Belo Horizonte. Serão três sessões – duas no sábado e outra no domingo. Ingressos já estão à venda. A inteira custa R$ 180 (cadeira 1), R$ 160 (cadeira 2) e R$ R$ 80, R$ 100 e R$ 120 (pista/arquibancada, dependendo do lote), com meia-entrada na forma da lei. A bilheteria do KM fica na Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, Bairro São Pedro. Ingressos on-line estão disponíveis no site Tickets for Fun.





NONA TEMPORADA

SEGUNDAPRETA





O projeto segundaPRETA, voltado para artistas negros, recebe inscrições até 11 de fevereiro para sua nona temporada. Serão aceitas propostas de trabalhos em artes cênicas, dança e performance. Os espetáculos ocorrerão de 9 de março a 13 de abril, sempre às segundas-feiras, no Teatro Espanca, no Centro de Belo Horizonte. Em 22 de março, tem segundaPRETINHA, com criações artísticas voltadas para a infância (foto). Informações estão disponíveis no site www.segundapreta.com. O resultado da seleção será divulgado em 18 de fevereiro. Desde janeiro de 2017, o projeto recebeu cerca de 100 espetáculos, que foram assistidos por 4,8 mil pessoas.