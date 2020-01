Nailor Proveta faz show no CCBB para homenagear o Oito Batutas

(foto: Silvana Marques/Divulgação)

O clarinetista Nailor Proveta (foto) é a atração do projeto Do Palais a Paris – 100 anos do Oito Batutas, série de shows em homenagem ao grupo que levou a música brasileira para o mundo no início do século 20. O show começa às 20h desta quarta-feira (29), no CCBB. Com 30 anos de estrada, o compositor e arranjador é fundador da Banda Mantiqueira, destaque da cena instrumental brasileira. Craque da clarineta, mas também saxofonista aclamado, Nailor liderou os grupos Aquarius e Sambop.



O clarinetista Nailor Proveta () é a atração do projeto Do Palais a Paris – 100 anos do Oito Batutas, série de shows em homenagem ao grupo que levou a música brasileira para o mundo no início do século 20. O show começa às 20h desta quarta-feira (29), no CCBB. Com 30 anos de estrada, o compositor e arranjador é fundador da Banda Mantiqueira, destaque da cena instrumental brasileira. Craque da clarineta, mas também saxofonista aclamado, Nailor liderou os grupos Aquarius e Sambop.

• • •





Formado em 1919 por Pixinguinha, Donga, Nelson Alves, China, Luis de Oliveira, José Alves, Raul Palmieri e Jacó Palmieri, o Oito Batutas deslumbrou a França quando se apresentou em Paris, mesclando maxixes, lundus, choros e samba ao jazz. Ingressos para o show desta noite custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários. A próxima atração será a cantora Fabiana Cozza, em 5 de fevereiro.





SELEÇÃO

ORQUESTRA OURO PRETO





Até 17 de fevereiro, a Orquestra Ouro Preto recebe inscrições para a seleção de novos integrantes de sua Academia, vinculada ao Sesc Palladium. Há vagas para 10 instrumentistas, de 18 a 28 anos – seis para violino, duas para viola, uma para violoncelo e uma vaga para contrabaixo. Audições estão marcadas para 27 e 28 de fevereiro, em Belo Horizonte. Edital e informações estão disponíveis no site www.orquestraouropreto.com.br.



(foto: William Gomes/Divulgação)





INHOTIM

JOVENS TALENTOS





Nesta quarta-feira (29), às 15h, a Orquestra de Câmara Inhotim (foto) vai se apresentar no centro de arte, em Brumadinho, em homenagem às vítimas do rompimento da barragem em Córrego do Feijão, em Brumadinho, que completou um ano no sábado. O grupo reúne 21 estudantes de música da região, entre 17 e 28 anos, que tocarão violino, viola, violoncelo e contrabaixo. O repertório tem peças de Tchaikovsky, Benjamin Britten, Villa-Lobos e Jônatas Reis. A proposta do grupo é levar arte a distritos, comunidades quilombolas e zonas rurais. O instituto fica na Rua B, 20, Brumadinho. Hoje, ele ficará aberto das 9h30 às 16h30, com entrada franca. Ingressos devem ser retirados no site Sympla. Informações: (31) 3571-9700, 3194-7300 e www.inhotim.org.br.





FENAC

INSCRIÇÕES





O 50º Festival Nacional da Canção (Fenac) recebe inscrições até 7 de junho. Considerado um dos eventos do gênero mais importantes do país, o Fenac será realizado de julho a setembro, no Sul de Minas Gerais. Pelo segundo ano consecutivo, as etapas classificatórias incluirão apresentações on-line, modalidade para a qual foram reservadas 10% das vagas. Inscrições e informações podem ser obtidas no site www.festivalnacionaldacancao.com.br. A festa começa em Perdões, em 24 e 25 de julho, e a finalíssima está marcada para 6 de setembro, em Boa Esperança.



(foto: TV Brasil/Divulgação)





PIAUÍ

SÉRIE INFANTIL





Produção independente do Piauí, a série infantil O diário de Luli (foto) conta a história de uma garota do interior do Nordeste chamada Maria Luisa (Serena Morais), que ganha uma bolsa para estudar em Teresina. A família tem de mudar radicalmente sua vida para acompanhá-la. Com 26 episódios, a novelinha chega ao final nesta quarta-feira (29), a partir das 8h50, na TV Brasil, com exibição de três capítulos na faixa TV animada.



(foto: Pablo Saborido/divulgação)





DISCO

ACORDA AMOR





Um verdadeiro mutirão de vozes femininas se reuniu para gravar o disco Acorda amor (Selo Sesc), inspirado na famosa canção lançada em 1974 por Chico Buarque, que usou os pseudônimos de Leonel Paiva e Julinho de Adelaide para enganar a censura em plena ditadura militar. As cantoras Liniker, Xênia França, Maria Gadu, Letrux e Luedji Luna (foto) interpretam 18 músicas, em ritmo de carnaval, que remetem tanto à opressão quanto à liberdade sexual e de pensamento. O álbum do quinteto já está nas plataformas digitais.





• • •





Idealizado pela jornalista Roberta Martinelli, o produtor Décio 7 e o programador cultural Devanilson Furlani, o disco traz releituras de músicas de Roberto e Erasmo Carlos, Leci Brandão, Jorge Mautner, Ivan Lins, João Nogueira, Di Melo, Edgard e Rita Lee. Clássico do Clube da Esquina, Nuvem cigana, de Lô Borges e Ronaldo Bastos, é uma delas. Entre as mais conhecidas estão Sujeito de sorte (Belchior), O quereres (Caetano Veloso), Extra (Gilberto Gil) e Comportamento geral (Gonzaguinha).