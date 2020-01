ZAP 18 oferece oficinas de férias gratuitas, até 2 de fevereiro

(foto: Bruna Cris/divulgação)

Até 7 de fevereiro, o grupo de teatro ZAP 18 oferece várias oficinas gratuitas. Nesta segunda (20), das 19h às 22h, Led Marques ensina breaking dance à garotada a partir de 12 anos. Na terça (21), das 19h às 22h, será a vez da oficina Expressão e movimento, com Luciana Laper. Sense vai comandar as aulas de DJ, em 25 e 26 de janeiro, das 14h às 17h. No dia 25, Micheline Monteiro recebe crianças de 5 a 10 anos na oficina dedicada à contação de histórias. De 28 a 30 de janeiro, Gustavo Falabella (foto) ministra o curso Teatro e realidade, das 18h30 às 21h30. Por fim, Lucas Costa comandará a atividade Teatro do oprimido em 1º e 2 de fevereiro, das 9h às 12h. Interessados devem enviar e-mail para ocupazap18@gmail.com e, em seguida, preencher um formulário com dados pessoais. A sede do ZAP 18 fica na Rua João Donada, 18, Bairro Santa Terezinha.

(foto: Danilo Silva/divulgação)

HIP-HOP

IZA SABINO E PROD BY PHILL

A cena do rap continua animada em BH, celeiro de talentos. Nesta segunda (20), será lançado nas plataformas digitais o single Plow, que reúne a MC e compositora Iza Sabino e o produtor e beatmaker Prod by Phill (foto). Craque nos estilos trap e boom bap, Iza destaca em seu trabalho a defesa dos negros e do movimento LGBTQ. Recentemente, ela lançou o EP Augusta, com a participação de Djonga, Sidoka e Tamara Franklin. Phill acabou de mandar para as redes o EP Viela, que aborda temas como o assassinato de Marielle Franco, a criminalização do funk e a prisão de Rafael Braga. O single da dupla está disponível no Spotify, YouTube, Deezer e Apple Music.

(foto: Araquem Alcântara/divulgação)

IBITIPOCA

ARAQUÉM ALCÂNTARA

Com 36 fotografias assinadas por Araquém Alcântara, a mostra Ibitipoca – Minas que transformam foi prorrogada até 24 de janeiro, na Galeria Renato de Almeida do Pró-Música, na Avenida Barão do Rio Branco, 2.329, Centro de Juiz de Fora. O fotógrafo destaca as pessoas, a fauna, a flora e comunidades ligadas ao parque mineiro. Colheita do arroz, a localidade de Mogol e os pássaros (foto) inspiraram Araquém, que desenvolve trabalho magistral com seus registros do Brasil. Informações: (32) 3218-0336. Em 2019, o fotógrafo catarinense, de 69 anos, lançou o belo livro Brasileiros, vendido pela internet. Informações: www.araquembrasileiros.com.br

(foto: Livia Bastos/divulgação)

EM FEVEREIRO

BETO, MARCUS E 14 BIS

Já estão à venda os ingressos para os shows de Beto Guedes, 14 Bis, Marcus Vianna e Sagrado Coração da Terra, que será realizado em 8 de fevereiro, às 22h, no KM de Vantagens Hall (Avenida Nossa Senhora do Carmo, 230, São Pedro). O cantor e compositor Beto Guedes (foto) será o primeiro a subir ao palco, seguido de Marcus Vianna e Sagrado Coração da Terra. A banda 14 Bis encerra a noite. O preço dos ingressos varia de R$ 40 a R$ 150. Informações: (31) 3209-8989.

FILARMÔNICA

ASSINATURAS

Está se encerrando o prazo de aquisição de assinaturas para a temporada deste ano da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. As vendas para as séries Allegro, Vivace, Presto e Veloce vão até domingo (26), e o preço varia de R$ 510 (inteira, para 12 concertos no mezanino da Sala Minas Gerais) a R$ 2.496 (24 recitais, no balcão principal). A compra pode ser feita via internet (filarmonica.art.br/assinaturas) ou na bilheteria – Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto, que funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 20h, e aos sábados, das 12h às 18h. Informações: (31) 3219-9009.

ISABELLA TAVIANI

INÉDITAS

Com 11 faixas, A máquina do tempo é o oitavo disco de Isabella Taviani. Uma prévia do álbum está disponível nas plataformas digitais: o single Não brinca comigo. Desde 2013 sem lançar projeto de inéditas, Taviani apresenta um trabalho que busca inovar tanto no processo de composição quanto na sonoridade. Boa parte da produção foi feita em parceria com músicos portenhos, na Argentina.