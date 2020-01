Prelúdios Negros Música e poesia

(foto: yanã/divulgação) O Sarau Prelúdios Negros volta ao bar Yanã (Rua Niquelina, 765, Santa Efigênia), nesta quarta-feira(15), a partir das 21h, com apresentação de música, poesia e performance. O projeto conduzido pela cantora Josi Lopes (foto), contará com a presença de Felipe Jawa, Marquim D’Moraes, Aflolíricas e Ana Hilário. Além de cantora, Josi é compositora, atriz, preparadora vocal e diretora musical de espetáculos. O sarau busca trazer o entendimento da potência que é se reconhecer como pessoa negra nesta existência. Na quinta-feira (16), às 21h, é a vez de as meninas do Female Rockes, com releituras de Janis Joplin, Alanis Morissette, Etta James, Roxette, Amy Winehouse, Cássia Eller e Rita Lee,se apresentarem no local. Ingressos para ambos os shows a R$ 10. Informações: (31) 99816-8933.





Spike Lee

júri em Cannes

(foto: VALERIE MACON/AFP)



O diretor norte-americano Spike Lee (foto) foi escolhido como o próximo presidente do júri do Festival de Cannes, que ocorre de 12 a 23 de maio. "Quando me chamaram para presidir o júri de Cannes 2020, não acreditei. Fiquei feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo", afirmou Lee, de 62 anos, que se declarou "honrado por ser a primeira pessoa da diáspora africana" nos Estados Unidos a assumir este cargo. O cineasta apresentou sete de seus filmes no Festival de Cannes e recebeu o Grande Prêmio em 2018 por Infiltrado na Klan, que conta a história real de um negro infiltrado na Ku Klux Klan. Os demais membros do júri deverão ser revelados em abril. No ano passado, o diretor mexicano Alejandro González Iñárritu presidiu o júri da competição oficial, que deu a Palma de Ouro a Parasita, do sul-coreano Bong Joon-ho.





Japão

Festival





O 9º Festival do Japão em Minas já tem data marcada: 28 e 29 de fevereiro. O evento ocorrerá no Expominas (Avenida Amazonas, 6.200, Gameleira). Serão três dias de atrações e atividades para o público assimilar as tradições e manifestações da cultura japonesa. Este ano a ambientação terá como tema a era Reiwa, nome dado ao novo período imperial do Japão. Reiwa simboliza a união de dois ideogramas que significam ordem e harmonia. Informações (31) 3332-2744.





Mazzaropi

INSCRIÇÕES





Estão abertas as inscrições para a mostra competitiva do 2º Festival Mazzaropi de curta-metragens. A edição de 2020 será realizada entre 9 e 12 de abril, no Museu Mazzaropi, em Taubaté (SP), e é um dos eventos que marcam a 27ª Semana Mazzaropi, bem como os 108 anos do nascimento do cineasta Amácio Mazzaropi. Os curtas de até 15 minutos de duração podem ser inscritos gratuitamente pelo site até 20 de fevereiro. De acordo com o regulamento, a obra não pode ter sido exibida publicamente ainda, tem que ter sido filmada há no máximo dois anos e precisa ter legendas caso não seja narrada em português. A lista dos finalistas será divulgada até 26 de março e os vencedores anunciados no encerramento do festival em abril. Informações: (12) 3634-3445 ou pelo site wwwmuseumazzaropi.org.br.





Billie Eilish

TEMA DE James Bond

(foto: Frazer Harrison/AFP)



Billie Eilish (foto) será a intérprete do tema principal de 007 – Sem tempo para morrer, novo filme de James Bond, com estreia prevista para abril. Aos 18 anos, é a artista mais jovem a compor uma canção para um longa do agente secreto inglês. A música será de Billie e de seu irmão Finneas. A trilha do filme é de Hans Zimmer. A cantora declarou que “é uma loucura ” fazer parte deste projeto: “Ser capaz de marcar a música-tema para um filme que faz parte de uma série tão lendária é uma grande honra. James Bond é a franquia de filmes mais legal que já existiu. Ainda estou em choque. Finneas acrescentou: "Escrever a música-tema para um filme de Bond é algo que sonhamos em fazer a vida inteira.”





Games

Exposição





A Super games, exposição interativa que mostra a evolução dos videogames, desde o primeiro console até o mais moderno gráfico de realidade virtual, está em cartaz até 9 de fevereiro, no BH Shopping (BR-356, 3.049, Belvedere). Adultos e crianças poderão se divertir com os clássicos que marcaram época, como o Magnavox Odyssey, o primeiro console digital comercializado no Brasil; Atari, o ícone dos anos de 1980, Super Nintendo, o primeiro em 16 bits; e o Playstation, que revolucionou a década de 1990. Entrada franca. Informações: (31) 3228-4213.