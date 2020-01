Clássicos infantis estão nos palcos de BH

(foto: Marcus Vinícius/divulgação)





O espetáculo para crianças A maior flor do mundo (foto) está em cartaz neste sábado (11) e domingo (12), às 16h30, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia). Montagem da Reticência Produções, a peça é uma adaptação da obra homônima do escritor português José Saramago e conta a história de um menino, o menor de todos os habitantes de uma aldeia, que tem a difícil missão de encontrar a maior flor do mundo e, assim, salvar o planeta de uma série de desastres naturais. A peça está na 46ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Ingressos a R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia) e R$ 20 (preço único) nos postos de venda Sinparc ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br. Informações: (31) 3277-4697.



• • •





Espetáculos da Copas Produções também estão na Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia). Neste sábado (11), estreia O sítio do pica-pau-amarelo, às 16h. A peça é baseada na clássica obra de Monteiro Lobato. Já neste domingo (12), também às 16h, será encenado O Rei Leão. O musical é inspirado em um dos maiores sucessos da Broadway. Onze atores dão vida ao espetáculo infantil da Disney. Ingressos a R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia) e R$ 20 (preço único) nos postos de venda Sinparc ou pelo site www.vaaoteatromg.com.br. Informações: (31) 3241-7181.



(foto: Diego Ruahn/Divulgação)





Despedida do Skank

Datas da turnê





O Skank (foto) anunciou as primeiras datas oficiais da turnê que celebra os 30 anos da banda e a sua despedida dos palcos. Após três décadas na estrada, o grupo mineiro dará pausa na carreira no final deste ano. O primeiro show será em Fortaleza, em 1º de fevereiro. Depois de passar pelo Ceará, os mineiros vão para Feira de Santana (6 de março), Salvador (7 de março), Belém (27 de março) e Manaus (28 de março).

(foto: Man Ray/Divulgação)



Man Ray

Visita mediada





O projeto Com a Palavra, do CCBB Educativo (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), recebe neste sábado (11), às 18h, a pesquisadora Angélica Adverse para traçar um panorama entre arte e moda na visita mediada à exposição Man Ray em Paris (foto), que está em cartaz no local. O fotógrafo, pintor e cineasta norte-americano desejava ligar arte e moda, mas o que poderia significar a aproximação entre os dois campos no início do século 20? Quem aborda o assunto é a própria Angélica. Inscrições: www.ccbbeducativo.com. Entrada franca. Informações: (31) 3431-9400.





Bonecos

Festival





A partir deste domingo (12), o Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3.000, Santa Efigênia) dá início ao Festival de Teatro de Bonecos. Serão três domingos, sempre às 16h, com espetáculos do Grupo Girino, companhia no universo do teatro de bonecos e animação. As peças são O pequeno príncipe de papel (hoje), Meu ambiente (19) e As aventuras de Matias (26). A programação é realizada no Piso 2. Entrada franca. Informações: (31) 2538-7400.



(foto: Magê Monteiro/divulgação)





Giro

Carnaval





O movimento Giro promete agitar a folia em Belo Horizonte. Neste sábado (11), a partir das 18h, as atrações do projeto no Espaço Gofree (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha) são o Bloco Quando Come se Lambuza (foto), MC Rebecca, ClaraXSofia, DJ Mayrink, DJ Biffaum, DJ Veneza, Quel + Lázara dos Anjos. Ingressos a R$ 35. No domingo (12), o movimento segue em ritmo de carnaval, com ensaio aberto do bloco Funk You começando às 13h. Além de apresentar sua bateria-show e a Ala do Passinho, o bloco anima ainda mais o dia convidando as turmas do Cefet com Banana e os Baianeiros. Ingressos a partir de R$ 10. Informações: (31) 98212-1247.





Baianas Ozadas

Mineirinho





A Feira de Artesanato do Mineirinho (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000, Pampulha) também aposta no ritmo carnavalesco e traz como atrações neste domingo (12), a partir das 12h, os blocos Baianas Ozadas, Vira e Mexe e Diga Lá. Além da programação musical, o público poderá aproveitar o momento para fazer compras e apreciar a gastronomia local. Entrada franca e estacionamento grátis. Informações: (31) 3017-0573.