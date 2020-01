Disco de Zé Renato traz sambas pouco conhecidos de Paulinho da Viola

O cantor e compositor Zé Renato reuniu canções tristes sobre o amor criadas por Paulinho da Viola e parceiros, "os sambas mais bonitos da história", de acordo com ele (foto: Philippe Leon/divulgação) Como muita gente, o cantor, compositor e violonista Zé Renato vem se desfazendo, aos poucos, de sua coleção de CDs. “As plataformas digitais têm vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é permitir acesso a discos que você não ouvia mais”, comenta. Foi por meio delas que Zé Renato passou, há pouco mais de um ano, a reouvir a obra de Paulinho da Viola.





“Fiz uma playlist e comecei a escutar músicas que só tinha ouvido na época de lançadas. Muitas, que estão um pouco escondidas no repertório dele, soaram como novas. Vi ali que havia uma história a ser contada”, diz. Essa foi a base de seu novo álbum, O amor é um segredo – Zé Renato canta Paulinho da Viola.





Curto, sem chegar a meia hora, o disco reúne nove antigos sambas de Paulinho – boa parte deles “lados B”. “A maioria apresenta situações amorosas tristes, que na minha opinião são os sambas mais bonitos da história”, acrescenta Zé Renato. Entre as canções registradas estão Um caso perdido (Paulinho da Viola), Sofrer (parceria de Paulinho com Capinam) e Minhas madrugadas (com Candeia). O título foi tirado de um verso de uma das faixas, Só o tempo.





Nessa redescoberta da obra de Paulinho da Viola, Zé Renato fez tudo bem reduzido. Em cena estão basicamente sua voz e seu violão, juntos, registrados em um único dia de estúdio. “Queria deixar evidente a minha história com o violão e gravar como se estivesse em casa”, ele conta. As participações adicionais, de sopro e percussão, foram feitas também em um só dia.





O amor é um segredo foi gravado no Recife, no Studio Luni Áudio. “Tudo o que faço é muito na base da intuição. Há pouco tempo me reencontrei com o Lula Queiroga, com quem tive muito contato nos anos 1980, quando ele vivia no Rio. Começamos a conversar e falei do projeto. Pois ele tem a produtora Luni, com uma sala para captação de áudio.”





O álbum não só foi gravado em Pernambuco, mas também com músicos e produtores de lá. Lula e Tostão Queiroga (que tocou as percussões) coproduziram o disco com Zé Renato. Spock fez alguns metais. “Registramos em vídeo toda a gravação e vamos, aos poucos, postar os vídeos”, continua.





A capa do álbum foi criada na capital pernambucana. Na imagem está seu Paulinho, o motorista da produtora Luni, e a mulher. “É um casal negro de idosos dando um beijo terno. A imagem tem tudo a ver com o disco, traz vários significados para o momento que vivemos”, afirma Zé Renato.





Dividindo-se entre a carreira solo e o trabalho com o Boca Livre, o cantor lança o novo álbum sábado e domingo (11 e 12), no Sesc Bom Retiro, em São Paulo. No início de fevereiro, apresenta-se no Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Ao seu lado terá os músicos Eduardo Neves (sopros) e Paulinho Dias (percussões).





“Minha vida sempre foi assim, dividida em várias coisas. Já em fevereiro começo a produzir um novo álbum infantil”, revela Zé Renato. Quanto a Paulinho da Viola, houve uma consulta prévia sobre o álbum. “Conversamos antes da gravação, ele é muito carinhoso, mas reservado”, conta o músico, que já enviou o álbum ao compositor. “Ele ainda não retornou. Estou ansiosamente aguardando.”

(foto: Mills Records/reprodução)



O AMOR É UM SEGREDO

De Zé Renato

Mills Records

Nove faixas

Preço sugerido: R$ 24,90

Disponível em CD e nas plataformas digitais