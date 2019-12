Curtas de animação serão exibidos na Praça da Liberdade

(foto: André Zopello/divulgação) (foto), de André Zopello, que será exibido na terça (31). Durante esse período, as projeções acontecem diariamente, às 19h30. A Mumia, que está em sua 17ª edição, é considerada a segunda maior mostra dedicada à animação no Brasil. Serão projetados mais de 40 curtas mineiros, nacionais e internacionais, de diferentes gêneros. A novidade é que nos dias 4 e 5 de janeiro os filmes são voltados para o público infantil. Neste final de 2019 e na passagem para 2020, a Fachada Digital do Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700, Funcionários) vira palco de projetos audiovisuais. Deste domingo (29) até 5 de janeiro, a tela de projeção voltada para a Praça da Liberdade exibe filmes que integram a Mostra Udigrudi Mundial de Animação (Mumia), como Armadilha), de André Zopello, que será exibido na terça (31). Durante esse período, as projeções acontecem diariamente, às 19h30. A Mumia, que está em sua 17ª edição, é considerada a segunda maior mostra dedicada à animação no Brasil. Serão projetados mais de 40 curtas mineiros, nacionais e internacionais, de diferentes gêneros. A novidade é que nos dias 4 e 5 de janeiro os filmes são voltados para o público infantil.





A curadoria da exposição na Fachada é assinada pelo Núcleo de Audiovisual do Espaço do Conhecimento e pelo coordenador da Mumia, Sávio Leite. Amanhã (29), serão exibidos Meu melhor amigo (Laly Cataguases); Arcade Boys (Timothey Delhaize, Alexis Maerten, Aurélia Tron, Orane Laffra e Zoé Devise); A raposa e as uvas (Claudionor Rodrigues); Sur mesure (Léa Cousty, Chloé Astier, Raphaël Guez, Mélanie Fourgeaud, Hugo Bourriez e Victoire Le Dourner); O lobo e o cordeiro (Claudionor Rodrigues); Pinos mágicos atacam IV – A vingança (Moisés Pantolfi); Lis (Isabella Pannain) e Une lumière dans la nuit (Marie Grymonpré e Adrien Verbeck). Programação completa no www.ufmg.br/espacodoconhecimento/.





Tom Hanks

Agora é greGo

(foto: Valerie MACON/AFP)



O presidente grego Prokopis Pavlopoulos assinou certificado de naturalização honorário para o ator americano Tom Hanks (foto), "um apaixonado pela Grécia", anunciou a agência de notícias grega ANA. Hanks é casado com Rita Wilson, atriz, cantora e produtora de origem grega. Ela produziu o filme Casamento grego (2002), uma comédia que retrata uma família de imigrantes gregos nos subúrbios de Chicago muito apegada às suas origens e tradições. Tom Hanks e Rita Wilson possuem uma casa de férias na ilha grega de Antiparos, onde passam todos os verões e costumam compartilhar fotos de suas escapadas paradisíacas pela Grécia nas redes sociais. Aos 63 anos, Hanks é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, que já recebeu o Oscar de melhor ator duas vezes pelos filmes Filadélfia (1993) e Forrest gump (1994).





LUGAR DE CRIAÇÃO

OFICINAS





Neste sábado (28) e domingo (29), acontecem as últimas oficinas de 2019 do Lugar de Criação, iniciativa do CCBB Educativo (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), entre elas Eu faço o meu brinquedo e Outros sentidos: corpo e colagem. As atividades dialogam com a exposição Man Ray em Paris, em cartaz no local. As atrações serão realizadas das 11h às 13h e das 15h às 17h. Entrada franca. Informações: www.ccbbeducativo.com.





Granato 70

Documentário

(foto: arte 1/divulgação)



No dia em que o artista Ivald Granato completaria 70 anos, em 29 de dezembro, o Arte 1 exibirá o documentário Granato 70, com direção de Rogério Gallo. No especial, inédito na televisão brasileira, Granato foi acompanhado na produção de uma tela (foto) enquanto relembrava sua trajetória e refletira sobre influências e o sistema da arte. O filme inclui ainda registros históricos de performances e fotos do arquivo pessoal do artista. Granato conta detalhes de sua entrada precoce na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele considera a época mais fascinante de sua vida, quando começou a construir seu repertório. A exibição será neste domingo (29), às 22h30.





Radiola

ANOS 1970 E 1980





O projeto cultural Radiola Unplugged é a atração deste sábado (28), às 21h, no Bar do Museu Clube da Esquina (Rua Paraisópolis, 738, Santa Tereza). O repertório traz músicas nacionais que ficaram eternizadas nos anos 1970 e 1980, incluindo ainda as canções internacionais de sucesso do rádio e das telas de cinema. Os instrumentos de sopro e cordas dão ainda um chame à apresentação. Ingressos a R$ 20. Já amanhã (29), sobe ao palco o cantor e compositor Túlio Pereira com o projeto Linda Juventude, no qual o artista procura colocar o público para dançar ritmos como o samba, bossa-nova e clássicos da MPB, exatamente aquelas que fizeram parte de algum momento da vida. Informações: (31) 2512-5050.





Casa Kubitschek

Visita aos jardins

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)



Neste sábado (28), às 10h, será realizada a última visita mediada aos jardins do Museu Casa Kubitschek (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.188, Pampulha). Durante o passeio, os participantes são convidados a percorrer os jardins de Burle Max (foto), explorando suas características artísticas, históricas e botânicas. A atividade vai celebrar a conquista do Prêmio Darcy Ribeiro pelo projeto O jardim e o museu. O prêmio, anunciado em 9 de dezembro, foi concedido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) a 10 projetos educativos de museus no país. Os visitantes podem ainda participar de diversas ações educativas referentes aos jardins oferecidas no projeto, como distribuição de mudas, oficinas de bordado com a temática dos jardins, visitas noturnas e formação de educadores e agentes culturais dentro da temática “Jardins históricos de Belo Horizonte”. Entrada franca. Informações: (31) 3277-1586.