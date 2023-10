Terra é atingida por energia mais forte e mais distante já detectada

669

Fenômeno foi observado pela primeira vez em 2007, mas até hoje sua origem não foi descoberta (foto: Reprodução/Freepik) Um dos fenômenos astronômicos mais misteriosos da atualidade, a Rajada Rápida de Rádio (FRB) atingiu a Terra novamente. Desta vez, a energia veio da maior distância já detectada, tendo viajado 8 bilhões de anos para chegar ao planeta.









O fenômeno foi observado pela primeira vez em 2007, mas até hoje sua origem não foi descoberta. As possíveis explicações para o acontecimento incluem estrelas de nêutrons, buracos negros e até tecnologia extraterrestre.





A explosão recente foi um dos maiores acontecimentos energéticos do gênero, liberando uma quantidade de energia equivalente à que sai do Sol há mais de 30 anos. De acordo com cientistas, ela parece vir de um pequeno grupo de galáxias em fusão.





Detectada no ano passado, a descoberta foi publicada somente agora, em um novo artigo da revista Science.