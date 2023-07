A descoberta que pode mudar a história das Américas

669

Um estudo recente mostra a descoberta de pingentes feitos de ossos de preguiças-gigantes extintas da espécie Glossotherium phoenesis.









O QUE SE SABE SOBRE A GLOSSOTHERIUM PHOENESIS:





Espécie de preguiça-gigante teria vivido no Brasil há mais de 20 mil anos. Seus fósseis foram encontrados em Minas Gerais e na Bahia.





Uma de suas particularidades é que os ossos do crânio permitiram diferenciar macho e fêmea, segundo a UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





A espécie teria o tamanho de um boi e pesaria cerca de 600 kg, de acordo com a CNN.





A pesquisa que culminou na descoberta da espécie durou cerca de 20 anos e foi publicada em abril de 2019 no Journal of Systematic Palaeontology, uma das principais revistas de paleontologia do mundo.





O estudo se intensificou entre 2015 e 2019, e foi liderado pelo professor Cástor Cartelle Guerra, da equipe do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas. Especialistas brasileiros, canadenses, franceses e argentinos trabalharam na pesquisa, que analisou mais de 200 partes do corpo de diferentes animais da mesma espécie —testes e comparações foram feitos para terem certeza de que o que havia sido encontrado não era de uma espécie já conhecida.





"Essa descoberta mostra a adaptação de espécies pelos trópicos. Com base nos fósseis encontrados, muito provavelmente esse animal vivia em São Paulo e subiu para Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Pernambuco e Paraíba, e foi até a Venezuela, sem ultrapassar os Andes. Essa espécie é importante para a ciência porque amplia o conhecimento de algo tão peculiar na América do Sul, que são as preguiças, que têm origem sul-americana, mas migraram para o norte", disse Cástor Cartelle Guerra à PUC Minas.





O nome Glossotherium phoenesis faz referência ao pássaro fênix, como uma homenagem às pessoas que colaboraram para a recuperação do Museu de Ciências Naturais da universidade após um incêndio que praticamente o destruiu, em 2013.