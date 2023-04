O homem que foi 'torturado depois de morto' por ter traduzido a Bíblia

(foto: Getty Images)

A condenação de John Wycliffe à morte, no início do século 15, ocorreu quando o réu estava morto há 30 anos.

No entanto, mais de dez anos após a condenação, seu corpo seria retirado do túmulo, os restos mortais acabariam queimados e as cinzas jogadas no rio Swift, no centro da Inglaterra.

Foi isso o que aconteceu com esse filósofo e teólogo medieval inglês, a quem se atribui a proposta da primeira tradução completa da Bíblia do latim para a língua inglesa — algo que era completamente proibido pela Igreja.

Essa tradução, hoje conhecida como a Bíblia de Wycliffe, foi apenas uma das muitas questões que o filósofo formulou contra o modus operandi da Igreja Católica. As ideias dele inspiraram um movimento de dissidência considerado herético e lançaram as bases para uma reforma (ou revolução), que ocorreu mais de um século após sua morte.

O argumento de Wycliffe era que "a Igreja que existia no final do século 14 não era um reflexo preciso da Igreja que poderia ser rastreada na Bíblia, nos Evangelhos, nas Epístolas e nos Atos", explicou Anne Hudson, professora emérita de inglês medieval na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em um programa da BBC sobre Wycliffe.

Segundo Hudson, o filósofo medieval não era um fundamentalista de forma alguma. Pelo contrário, ele elaborou seu pensamento a partir da discrepância que via entre a riqueza material da Igreja em relação à realidade social da época.

Wycliffe buscava, com a tradução do texto sagrado, torná-lo mais acessível (foto: Getty Images)

O mundo ao redor

No mesmo programa, o filósofo Anthony Kenny, do Balliol College da Universidade de Oxford, lembrou que as primeiras obras e ensinamentos filosóficos de Wycliffe não refletem nada de heterodoxo ou herético — embora já houvesse nessa linha de raciocínio uma tendência que estava começando a definir esse caminho futuro.

"Ele era extraordinariamente realista", descreveu Kenny. "E ele tirou conclusões políticas desse realismo."

Segundo o especialista, o universal era mais importante do que o individual, e os aspectos comuns eram mais valiosos do que as características particulares de uma pessoa.

"Ele caiu então em um comunismo teórico baseado no realismo", diz Kenny.

Wycliffe era conhecido como um 'padre pobre' por seu interesse pelos mais necessitados, embora durante a vida também tenha sido próximo da nobreza (foto: Getty Images)

Wycliffe começou a refletir mais sobre essas ideias e a escrever sobre elas numa época em que não apenas a Igreja passou a ser questionada, mas também a sociedade como um todo era debatida.

"Há um pano de fundo para tudo isso", contextualiza Rob Luton, professor de História Medieval da Universidade de Nottingham, no Reino Unido.

"Há o Papado de Avignon, quando a residência do Papa foi transferida para a França, que levantou muitas questões sobre a autoridade dentro da própria Igreja."

"Assim como a rápida mudança social que ocorreu após a peste negra, que desafiou os modos tradicionais da sociedade e questionou como alguém poderia agir como cristão diante dessas mudanças", acrescenta.

Outro fato marcante deste período foi a Guerra dos 100 anos, que opôs a Inglaterra à França e a presença da autoridade eclesiástica em solo gaulês.

Não fazia sentido para Wycliffe que o reino e a nobreza da Inglaterra tivessem que responder e sustentar financeiramente uma autoridade localizada em território inimigo.

Mais radical

Wycliffe chegou até a questionar a doutrina da transubstanciação — a capacidade de transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de Cristo —, que era (e continua a ser) parte fundamental do catolicismo.

O filósofo não negou a presença de Cristo, mas questionou a necessidade do sacramento.

“Isso foi muito importante para o clero, porque esse é um dos maiores poderes que os padres têm. Ao negar a Eucaristia, esse poder seria retirado deles”, enfatiza o professor Kenny.

Um aspecto importante das teorias de Wycliffe é que ele as escrevia em inglês, para que fossem acessíveis e mais pessoas pudessem debatê-las.

Essa, aliás, é a mesma razão pela qual ele insistiu em traduzir a Bíblia: a ideia era reforçar a importância do texto sagrado como autoridade máxima para os cristãos.

Os estudiosos acreditam que o trabalho de traduzir, copiar e distribuir a Bíblia de Wycliffe deve ter sido um processo lento e demorado em uma época em que a imprensa ainda não havia sido inventada (foto: Getty Images)

Legado

E, embora essa versão traduzida da Bíblia tenha sido atribuída a ele, seu nome não aparece no texto

"Devo enfatizar que esse deve ter sido um trabalho colaborativo", aponta Hudson.

Foi, portanto, um processo longo e demorado, considerando que na época a imprensa ainda não havia sido inventada — e hoje se conhecem cerca de 300 exemplares da Bíblia de Wycliffe.

Muitas cópias foram produzidas e distribuídas muito depois da morte de Wycliffe, em 1384, por um exército de seguidores das doutrinas dele, que formaram um movimento conhecido como "Lollars".

Essas ideias conseguiram ganhar força graças à passividade de uma Igreja distraída por problemas internos, num período que chegou a ter até três papas ao mesmo tempo.

Na época de sua morte em 1384, as doutrinas de Wycliffe já haviam inspirado as obras de Jan Hus e dado vida ao movimento dos 'Lollars' (foto: Getty Images)

De fato, tal foi a influência de Wycliffe sobre outros grandes teólogos — como o tcheco Jan Hus e futuros reformadores — que o filósofo é considerado a "Estrela da Manhã", como um dos precursores da Reforma Protestante.

Porém, a Igreja procurou resolver os problemas em 1414 por meio do Concílio de Constança, algo como uma cúpula de emergência formada para tentar unificar o papado.

E uma das primeiras resoluções do concílio foi atacar aqueles que questionavam a autoridade das lideranças católicas.

O filósofo e teólogo tcheco Jan Hus foi condenado à morte por seguir as doutrinas de Wycliffe (foto: Getty Images)

Hus foi condenado à morte e imediatamente executado, enquanto Wycliffe foi considerado culpado de heresia. Os "Lollars" começaram a ser perseguidos.

Embora tenha demorado até 1428 para que a sentença contra Wycliffe fosse executada, os restos mortais dele foram exumados, queimados e jogados num rio.