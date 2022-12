Vulcão Láscar: coluna de fumaça de 6.000 metros leva a decreto de alerta no Chile

O vulcão Lascar emitiu uma coluna de fumaça que atingiu 6.000 metros. (foto: Getty Images)

As autoridades do Chile decretaram um "alerta amarelo" neste domingo nos arredores do vulcão Láscar, depois que ele liberou uma coluna de fumaça e gases quentes que atingiu 6.000 metros de altura.

O vulcão Láscar, localizado no norte do Chile, mais precisamente na região de Antofagasta, entrou em atividade na tarde de sábado, provocando também pequenos tremores de terra.

Até este domingo, não havia registro de feridos ou danos a residências nas cidades vizinhas.

VOLCÁN LÁSCAR: las estaciones de monitoreo de @Sernageomin, instaladas en las inmediaciones del #VolcánLáscar , registraron hoy sábado 10 a las 12:36 hrs, un sismo asociado a la dinámica de fluidos al interior del sistema volcánico (Largo Periodo). Mantiene #AlertaVerde. pic.twitter.com/SAyaBEBrfa

— Sernageomin (@Sernageomin) December 10, 2022

No entanto, para proteger os habitantes das áreas circundantes, o Serviço Nacional de Geologia e Minas (Sernageomin) emitiu um alerta amarelo e fez uma reunião para determinar as ações preventivas a serem tomadas.

O órgão observou que o vulcão mostrou atividade incomum nas últimas horas e está "instável".

Os moradores de Talabre, em Antofagasta, afirmaram ter notado as primeiras atividades do vulcão por volta do meio-dia de sábado.

Apesar da gigantesca nuvem de fumaça que o Láscar emitiu, composta de cinzas vulcânicas e gases quentes, acredita-se que nenhuma casa tenha sido danificada.

As autoridades estabeleceram um perímetro de isolamento, a cinco quilômetros da cratera do vulcão.

Láscar, no norte do país, fica a 70 km de San Pedro de Atacama, um destino turístico popular para caminhadas e visitas ao deserto de Atacama, o lugar mais seco da Terra.

Em abril de 1993, uma fina camada de cinzas do vulcão Láscar chegou à cidade de Porto Alegre, e encobriu carros e casas. Na época, o vulcão registrou uma de suas mais fortes erupções.

