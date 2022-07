Sistema Solar: teste seus conhecimentos em nosso quiz

(foto: Getty Images)

Localizado na Via Láctea, nosso Sistema Solar é o lar de oito planetas e mais de 150 luas.

Tendo como principal estrela o Sol, ele se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos — e é provável que a vida tenha surgido na Terra "logo" depois, há 4 bilhões de anos.

Estamos sempre tentando aprender mais sobre nosso Sistema Solar, e ainda há muito a ser descoberto. Mas quanto será que você já sabe?

Preparamos a seguir um quiz para você testar seus conhecimentos.

As imagens do quiz são cortesia da Nasa Image and Video Library.





Quiz: teste seus conhecimentos avançados sobre o Sistema Solar Quão rápido a Terra gira? Qual dos nossos planetas anões não é um 'plutoide'? As luas de qual planeta recebem o nome de deuses do mar? Quanto tempo leva aproximadamente para a luz do Sol atingir a Terra? O que havia de tão 'curioso' nesta foto do rover Curiosity da Nasa em Marte? Os quatro planetas rochosos do nosso Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Mas do que seu núcleo é composto principalmente? Que processo acontece dentro do Sol para gerar energia? Mais sorte da próxima vez! Que tal dar uma pesquisada sobre nosso Sistema Solar e tentar melhorar sua pontuação? Quase lá! O Sistema Solar é fascinante, não tenha medo de explorar mais a fundo. Uau! Você é praticamente uma estrela do Sistema Solar com esta pontuação estratosférica!

