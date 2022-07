As primeiras imagens feitas pelo telescópio espacial James Webb

Imagens de duas nebulosas captadas pelo satélite (foto: NASA, ESA, CSA, and STScI)





A Nasa, a agência espacial dos Estados Unidos, divulgou, na manhã desta terça-feira (12/7), novas imagens feitas pelo telescópio espacial James Webb. Lançado ao espaço em 25 de dezembro do ano passado, em parceria com a ESA (Agência Espacial Europeia) e a CSA (Agência Espacial Canadense), o equipamento custou US$ 10 bilhões. As imagens reveladas nesta terça-feira mostram as Nebulosas de Eta Carinae e do Anel do Sul; o exoplaneta WASP-96b; o Quinteto de Stephen; e o aglomerado de galáxias SMACS 0723.

Nebulosa de Eta Carinae

Conhecida como uma das maiores e mais brilhantes do céu, a Nebulosa de Eta Carinae é um berçário estelar, pois estrelas nascem entre as nuvens e os tufos. Ela está localizada a 7.500 anos-luz da Terra.

Nebulosa do Anel do Sul





A estrela mais escura no centro da imagem tem enviado anéis de gás e poeira por milhares de anos em todas as direções. Segundo a Nasa, o James Webb revelou, pela primeira vez, que esta estrela está envolta em poeira.





Duas câmeras a bordo do Webb capturaram a imagem mais recente desta nebulosa planetária, catalogada como NGC 3132, e conhecida informalmente como Nebulosa do Anel Sul. Está a aproximadamente 2.500 anos-luz de distância.





O Webb permitirá que os astrônomos investiguem muito mais detalhes sobre nebulosas planetárias como esta – nuvens de gás e poeira expelidas por estrelas moribundas. "Compreender quais moléculas estão presentes e onde elas se encontram nas camadas de gás e poeira ajudará os pesquisadores a refinar seu conhecimento sobre esses objetos", afirma a Nasa.

Espectro do exoplaneta WASP-96b





WASP-96b é um dos mais de 5.000 exoplanetas confirmados na Via Láctea. Localizado a cerca de 1.150 anos-luz de distância na constelação de Phoenix, no céu do sul, representa um tipo de gigante gasoso que não tem análogo direto em nosso sistema solar. Com uma massa menor que a metade de Júpiter e um diâmetro 1,2 vezes maior, o WASP-96 b é muito mais inchado do que qualquer planeta que orbita nosso Sol. E com uma temperatura superior a 537°C, é significativamente mais quente. WASP-96 b orbita extremamente perto de sua estrela parecida com o Sol, apenas um nono da distância entre Mercúrio e o Sol, completando um circuito a cada três dias e meio terrestres. WASP-96b é um dos mais de 5.000 exoplanetas confirmados na Via Láctea. Localizado a cerca de 1.150 anos-luz de distância na constelação de Phoenix, no céu do sul, representa um tipo de gigante gasoso que não tem análogo direto em nosso sistema solar. Com uma massa menor que a metade de Júpiter e um diâmetro 1,2 vezes maior, o WASP-96 b é muito mais inchado do que qualquer planeta que orbita nosso Sol. E com uma temperatura superior a 537°C, é significativamente mais quente. WASP-96 b orbita extremamente perto de sua estrela parecida com o Sol, apenas um nono da distância entre Mercúrio e o Sol, completando um circuito a cada três dias e meio terrestres.





O James Webb capturou a assinatura distinta da água, com evidências de nuvens e neblina, na atmosfera ao redor de um planeta gigante gasoso quente e inchado orbitando uma estrela distante parecida com o Sol.





A observação, que revela a presença de moléculas de gás específicas com base em pequenas diminuições no brilho de cores precisas da luz, é a mais detalhada até hoje, demonstrando a capacidade sem precedentes do Webb de analisar atmosferas a centenas de anos-luz de distância.





Enquanto o telescópio espacial Hubble analisou várias atmosferas de exoplanetas nas últimas duas décadas, capturando a primeira detecção clara de água em 2013, a observação imediata e mais detalhada de Webb marca um salto gigantesco na busca de caracterizar planetas potencialmente habitáveis além da Terra.

Quinteto de Stephen

Localizado a 290 milhões de anos-luz de distância, o Quinteto de Stephan é um agrupamento visual de cinco galáxias, em que elas interagem umas com as outras há milhões de anos e criam estruturas cheias de atividade cósmica. Este enorme mosaico é a maior imagem de Webb até hoje, cobrindo cerca de um quinto do diâmetro da Lua. Ele contém mais de 150 milhões de pixels e é construído a partir de quase 1.000 arquivos de imagem separados. "As informações do Webb fornecem novos insights sobre como as interações galácticas podem ter impulsionado a evolução das galáxias no início do universo", afirma a Nasa.





Com sua poderosa visão infravermelha e resolução espacial extremamente alta, Webb mostra detalhes nunca antes vistos neste grupo de galáxias. Aglomerados cintilantes de milhões de estrelas jovens e regiões estelares de novos nascimentos de estrelas enfeitam a imagem. Caudas de gás, poeira e estrelas estão sendo puxadas de várias galáxias devido a interações gravitacionais. Mais dramaticamente, Webb captura enormes ondas de choque quando uma das galáxias, NGC 7318B, atravessa o aglomerado.