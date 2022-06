Robô encontra 'algo inesperado' na superfície de Marte

Lixo prateado provavelmente é uma manta térmica que envolvia o robô (foto: Reprodução)

O robôencontrou na superfície de Marte "algo inusitado", segundo a agência espacial norte-ameriana, Nasa. Um pedaço prateado de lixo, preso entre rochas, chamou a atenção dos responsáveis pela missão, que disseram crer que aquilo seja a manta térmica usada para proteger o aparelho durante o pouso.Mas o que deixou os cientistas impressionados foi que o material encontrado estava a 2 km do local de pouso do equipamento, sendo que já faz um ano que o robô caminha sobre a superfície do planeta. Não se sabe se o material caiu ali e ficou ou se foi empurrado por ventanias.“Minha equipe detectou algo inesperado: é um pedaço de um cobertor térmico que eles acham que pode ter vindo do meu estágio de descida, o jetpack movido a foguete que me deixou no dia do pouso em 2021”, twittou a conta oficial do Perseverance

My team has spotted something unexpected: It's a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu %u2014 NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

A missão do Programa de Exploração de Marte da NASA busca entender o desenvolvimento do planeta e os processos que moldaram a superfície marciana ao longo dos anos, além de avaliar a possibilidade de que, em algum momento da história, seres vivos tivessem existido ali.Tais pesquisas podem ajudar para que no futuro seja feita uma viagem tripulada ao planeta vermelho.