Cientistas descobrem novo ecossistema sob gelo da Antártica

"Pensamos que havia algo errado com a câmera, mas quando o foco melhorou, percebemos um cardume de pequenos artrópodes", contou um dos pesquisadores da descoberta

Um grupo de cientistas da Nova Zelândia que explorava uma grossa camada de gelo na Antártica, descobriu um novo ecossistema, com espécies de animais vivendo em um rio de água doce.

Em meio a uma pesquisa que investigava as consequências das mudanças climáticas na região, a equipe precisou perfurar uma camada da plataforma de gelo Ross, e acabou encontrando um grupo inédito de animais.

A espécie encontrada vivendo sob a maior plataforma de gelo do mundo, com 487 mil km² de extensão, está no mesmo táxon dos camarões, lagostas e caranguejos e mede cerca de 5 milímetros.