Segundo estudo, não há água suficiente para ter vida em Vênus

Novo estudo diverge de pesquisa recente mostrando indícios de atividades de seres vivos no planeta (foto: AFP) autores de um estudo publicado, nesta segunda-feira (28/6), na revista Nature Astronomy. No artigo científico, os especialistas mostram que a disponibilidade de água nas nuvens do planeta mais próximo da Terra é menor do que a quantidade necessária para que seres vivos possam habitá-lo. A conclusão é diferente do que foi anunciado recentemente por cientistas britânicos: em setembro, eles afirmaram ter detectado um gás provavelmente relacionado a uma forma viva em Vênus. A vida humana não pode existir em Vênus, anunciaram os





Os 29 planetas de onde alienígenas poderiam 'espionar' a Terra semelhante à Terra de diversas maneiras, incluindo o tamanho e a massa, mas difere pela alta temperatura de superfície (470ºC) e pela atmosfera de gás carbônico a 97%, condições não muito propícias à vida. No estudo, os especialistas resolveram avaliar também a disponibilidade da água do planeta, que é "fabricada" nas nuvens. "A atividade de água de um ambiente pode afetar consideravelmente os organismos, incluindo aqueles que são capazes de viver em ambientes extremos, conhecidos como extremófilos", justificaram. Os autores da nova pesquisa explicam, no artigo, que o planeta é





A equipe calculou atividade da água nas nuvens de Vênus e de outros planetas do Sistema Solar. Para isso, foi usada uma escala de 0 a 1, como um parâmetro equivalente à umidade relativa. Segundo o artigo, estudos mostram que a vida requer uma atividade de água de pelo menos 0,585 para que ocorram o metabolismo e a reprodução. A análise mostrou que as altas concentrações de gotículas de ácido sulfúrico reduzem a quantidade de água presente nas nuvens de Vênus para abaixo de 0,004, mais de 100 vezes menos do que o limite para a vida ativa.





“Comparativamente, a atividade representativa da água nas nuvens de Marte é 0,537, que está ligeiramente abaixo da faixa habitável para a vida é semelhante à da segunda camada, ou estratosfera, da atmosfera da Terra. Não há vida ativa possível em Vênus”, declarou, em coletiva de imprensa, o microbiologista John Hallsworth, principal coautor do estudo e pesquisador da Universidade de Queens Belfast, no Reino Unido.





Fosfina





Em setembro, a astrônoma britânica Jane Greaves anunciou que havia descoberto fosfina em camadas de nuvens de Vênus. Como na Terra, a fosfina provém da atividade humanas ou microbiana. A descoberta abalou a comunidade científica, já que se tratava de um indício de existência de vida no planeta vizinho. Porém, especialistas começaram a questionar a observação e o método usado para estabelecer a presença do gás.





“Embora a equipe da professora Greaves tenha revisado a quantidade do gás que havia dito ter detectado, não há um consenso firme na comunidade científica de que o sinal detectado é realmente fosfina”, explicou Chris McKay, coautor do estudo divulgado ontem e astrofísico da agência espacial americana, a Nasa. “O micróbio mais tolerante à seca não teria tido uma única chance nas nuvens de Vênus, e o mais tolerante a um ambiente ácido menos ainda”, acrescentou Hallsworth. A aposta é de que as três sondas que estão programadas para explorar o planeta até 2030 confirmem os dados existentes de temperatura, pressão e água, e ajudem os especialistas a chegarem a um consenso.