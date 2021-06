Para que serve e como limpar a cera de ouvido

Série "Trust me, I'm a doctor" - BBC

Nojenta? Não, a cera de ouvido é mais importante para a saúde auditiva do que parece! (foto: Getty Images)

Antes de chegar à parte acessível dos ouvidos, prestes a ser limpa por nós (muitas vezes da forma errada), a cera tem funções muito importantes nos nossos canais auditivos.

É algo tão relevante que a otorrinolaringologista britânica Gabriel Jessie Weston vem pesquisando justamente as melhores e piores maneiras de limpar as orelhas.

Mas antes de chegarmos às suas conclusões sobre esses cuidados, ela enumera algumas das funções da cera produzida nas glândulas internas do ouvido — como evitar que o revestimento do canais auditivos seque e rache, e blindar a região de sujeiras e de água, o que ajuda a prevenir infecções.

Conforme falamos, mastigamos e movemos nossas mandíbulas, a cera se move lentamente a partir do tímpano em direção ao orifício do ouvido, onde geralmente seca e cai.

A cera geralmente não é um problema, mas se for produzida em excesso pode causar um bloqueio, levando à dor ou até perda da audição.

Com tantos produtos à venda prometendo remover ou limpar a cera do ouvido, Weston revela também algo que pode ser surpreendente: na maioria das vezes, nossos canais auditivos limpam-se sozinhos.

Então, que tipo de cuidados nesta área realmente são desejáveis à saúde?

Cotonetes

Ainda que sejam comuns para limpar cera, os cotonetes não servem para uso nos canais auditivos %u2014 segundo seus próprios fabricantes (foto: Getty Images)

Embora muitas pessoas usem os cotonetes para limpar os ouvidos, as fabricantes deste item não recomendam seu uso no canal auditivo.

Na melhor das hipóteses, é algo inútil: quando usamos estes utensílios, o que realmente acabamos fazendo é enfiar a cera de volta no ouvido, fazendo muitas vezes com que chegue em partes mais difíceis de serem limpas.

Mas o uso dos cotonetes, assim como dos dedos, pode gerar problemas maiores.

A cera que acaba sendo empurrada de volta para dentro do ouvido pode carregar consigo bactérias, que levam risco de infecção.

O ato também pode irritar a pele da região — fazendo com que uma pessoa toque ainda mais nessa parte, gerando um ciclo vicioso.

Em alguns casos, se o cotonete for inserido muito profundamente, existe o risco de perfuração do tímpano, causando dor repentina, sangramento e perda temporária de audição.

Velas

Apesar de serem vendidas como solução para limpar a cera do ouvido, as velas trazem riscos (foto: Getty Images)

As velas de ouvido, ou cones, são vendidas como uma solução simples para quem deseja se livrar da cera.

A técnica envolve colocar uma vela longa, fina e acesa dentro de um cone e posicioná-la dentro da orelha.

Mas estudos já mostraram que as velas de ouvido não são eficazes na remoção da cera e ainda apresentam riscos como queimaduras na região e no rosto, danos ao tímpano e resquícios de cera no canal auditivo.

Gotas

Aplicação de gotas de azeite de oliva e óleo de amêndoa pode ajudar a desbloquear o canal auditivo (foto: Getty Images)

Existem muitos produtos à venda nas farmácias, contendo ingredientes ativos como peróxido de hidrogênio, bicarbonato de sódio e cloreto de sódio, que podem amolecer ou soltar a cera, permitindo que ela siga seu curso natural.

Elas podem ser eficazes, mas podem também causar irritação em pessoas com pele sensível.

Em vez disso, gotas de azeite de oliva e óleo de amêndoa parecem ser menos propensos a gerar irritação e tão eficazes quanto produtos comerciais mais caros.

Se você quiser experimentar, recomendamos que você aqueça um pouco destes óleos até atingir a temperatura do corpo e deite-se de lado.

Use um conta-gotas para aplicar algumas gotas do óleo no ouvido e fique nessa posição por 5 a 10 minutos.

Se você sentir que seu ouvido ainda está bloqueado, pode ser necessário repetir o procedimento duas ou três vezes ao dia por três a cinco dias para amolecer a cera acumulada.

Irrigação do ouvido

Sob recomendação médica, uma pessoa com problema persistente de acúmulo de cera de ouvido pode receber a indicação da lavagem com seringa ou um bulbo.

A técnica envolve o uso da seringa para esguichar água no canal auditivo, de modo a remover a cera.

Pelo risco de danificar o tímpano e por ser doloroso, é importante que a adoção desse método seja acompanhada por um médico.

Sob recomendação médica, irrigação pode ajudar aqueles com cera persistente no ouvido (foto: Getty Images)

Microsucção

Algumas clínicas oferecem o serviço de microssucção para remover a cera do ouvido.

Neste procedimento, um especialista usa um microscópio para ver o interior do ouvido e depois aciona um pequeno dispositivo para aspirar a cera.

Essa técnica também pode ser muito segura e eficaz na remoção de ceras persistentes.

