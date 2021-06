Por que teias de aranha estão dominando a paisagem na Austrália

O estranho comportamento do núcleo da Terra que intriga os cientistas

O estranho comportamento do núcleo da Terra que intriga os cientistas

'Governo não aprendeu nada com a pandemia': pesquisador alerta sobre efeitos da penúria na ciência brasileira

'Governo não aprendeu nada com a pandemia': pesquisador alerta sobre efeitos da penúria na ciência brasileira