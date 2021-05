Pacientes da COVID-19 podem apresentar redução da área cinzenta do cérebro

Kuaikuai Duan e Vince Calhoun perceberam que alterações se mantiveram seis meses depois da alta hospitalar (foto: Vince Calhoun/Georgia Tech) substância cinzenta do cérebro, uma área vital para o processamento de informações, alertam cientistas dos Estados Unidos. Eles chegaram à conclusão ao avaliar alterações na estrutura neural de indivíduos com a forma grave da doença. Detalhes do trabalho foram divulgados na última edição da revista especializada Neurobiology of Stress. Pacientes com COVID-19 podem apresentar redução dado cérebro, uma área vital para o processamento de informações, alertam cientistas dos Estados Unidos. Eles chegaram à conclusão ao avaliar alterações na estrutura neural decom a forma grave da doença. Detalhes do trabalho foram divulgados na última edição daespecializada Neurobiology of Stress.









Kuaikuai Duan, Vince Calhoun e colegas analisaram tomografias computadorizadas de 120 pacientes com problemas neurológicos — 58 deles com COVID-19 aguda e 62 sem a doença —, todos pareados por idade e sexo. Para avaliar as imagens, a equipe usou a análise de morfometria baseada na fonte, uma técnica matemática com alto poder estatístico, usada em estudos que avaliam o tamanho de estruturas complexas, como o cérebro humano.





A análise apurada mostrou que os pacientes com níveis mais elevados de problemas cognitivos apresentavam menor volume de substância cinzenta nos giros frontal superior e médio do cérebro. A alteração foi constatada assim que os voluntários receberam alta médica e se mantiveram seis meses depois.





Impacto da terapia





Os pesquisadores também observaram que o volume da substância cinzenta nessas regiões sofreu redução ainda maior em pacientes que receberam oxigenoterapia (respiração artificial) e nos que apresentaram febre, quando comparados àqueles não submetidos ao tratamento e aos que não apresentaram esse sintoma da COVID-19.





Segundo os autores, novas pesquisas precisam ser feitas para comprovar os dados obtidos — abrangendo, por exemplo, um número maior de participantes e varreduras neurais mais amplas. Eles acreditam ser possível encontrar algum biomarcador que ajude a identificar precocemente riscos de danos neurais em pacientes com covid-19, o que contribuiria para o desenvolvimento de tratamentos preventivos.