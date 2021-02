Peças ósseas desenvolvidas a partir de células vivas

Solução poderá ajudar na reparação de tecidos ósseos danificados (foto: Universidade de South Wales/Divulgação)

Se na área de nutrição hospitalar atridimensional está avançando, no campo da medicina reconstrutiva essatambém tem tido resultados considerados promissores.Recentemente, cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, anunciaram o desenvolvimento de uma tinta à base de cerâmica que poderá permitir aos cirurgiões imprimir em 3Dósseas completas contendo células vivas. Dessa forma, poderão ser usadas na reparação do tecido ósseo danificado.