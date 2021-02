Os 'sete minutos de terror' no pouso do rover Perseverance em Marte

(foto: AFP / Patrick T. FALLON)

Aproximadamente sete meses depois de sua decolagem, o último veículo da NASA com destino a Marte , o Perseverance, terá que sobreviver, nesta quinta-feira (18/02), aos "sete minutos de terror" da perigosa manobra que precederá seuO local escolhido, a cratera de Jezero, é o local de pouso mais perigoso já tentado. Em sete minutos, o veículo deverá passar de umade 20 mil km/h para 0. O Perseverance está programado para pousar às 20h55 (17h55 de Brasília).Dez minutos antes de entrar na atmosfera de Marte, vai se separar da parte de cruzeiro, que o abasteceu de combustível durante a viagem. O rover ficará então conectadoà parte de descida, protegidos por dois escudos, o térmico inferior.A cerca de 130 km da superfície de Marte, a missão entrará na atmosfera a uma velocidade de 20.000 O atrito aumentará a temperatura para 1.300 °C. O escudo inferioro rover desse calor infernal.Mas a atmosfera não é suficiente para desacelerar a nave, que ainda estará a 1.500. A cerca de 11 km de altitude, em momento oportuno calculado com base na distância restante até o local de pouso, será liberado um paraquedas de 21 metros de diâmetro, localizado nosuperior.Isso reduzirá a velocidade do dispositivo para cerca de 300.Vinte segundos após a abertura do paraquedas, o escudovai se soltar: o veículo que estava protegido ficará exposto pela primeira vez à atmosfera de Marte.Nesse ponto, uma tecnologia totalmente nova entrará em ação, chamada "Terrain Relative Navigation" (NRT): as imagens gravadas ao vivo pelas câmeras do rover serãocom os mapas gravados em seu sistema e as áreas perigosas a serem evitadas são predefinidas. Levando esses dados em consideração, será decidido onde o rover pousará.A uma altitude de cerca de 2 km, o veículo da NASA se desprenderá do escudo traseiro e do paraquedas.O rover se separará da parte de descida, mas primeiro, graças aos seus oito motores apontados para a superfície de Marte, ele terá desacelerado. Após realizar umapara se afastar do paraquedas, o rover descerá verticalmente até seu ponto de pouso.A cerca de 20 metros do solo, a velocidade será de 2,7 mais lenta do que a caminhada de uma pessoa. Em seguida, o rover descerá suspenso por cabos graças a umde polias durante os últimos 15 segundos (etapa denominada "skycrane").O veículo então desdobrará suas rodas. Ao atingir o solo, os cabos serão cortados e o estágio de descida se afastará para cair o mais longe possível. Devido ao atraso na transmissão entre a Terra e Marte, quando a NASA confirmar o pouso, na verdade teráalguns minutos antes.