Protótipo de foguete da SpaceX explode ao aterrissar

Imagens mostraram que o foguete chegou muito rapidamente e em ângulo ruim ao solo, explodindo na aterrissagem (foto: AFP PHOTO / SpaceX)

A explosão

Umde foguete daexplodiu ao aterrissar nesta terça-feira (2/2), após um voo de teste, segundo imagens divulgadas pela empresa. Foi a segundadesse tipo, depois do ocorrido com o protótipo anterior, em dezembro passado."Voltamos a ter um excelente. Temos apenas que trabalhar um pouco na aterrissagem", declarou um porta-voz da Space X ao comentar o voo de teste, transmitido ao vivo.O fundador da empresa,, manteve-se em silêncio nas redes sociais, após anunciar na noite de ontem que ficaria "fora do Twitter por um tempo".O foguete SN9 foi autorizado a decolar de Boca Chica, Texas, pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) – que havia adiado a autorização após determinar que o último lançamento da Space X violava os termos de sua licença.A nave foi lançada por volta das 15h30 locais e desligou progressivamente seus motores à medida que alcançava a altitude de 10 km. Em seguida, realizou uma série de manobras de teste na posição horizontal.Ao tentar retornar à posição vertical para pousar, começaram os problemas.As imagens exibidas mostraram que ochegou muito rapidamente, e em um ângulo ruim. Ele aterrissou em meio a um barulho ensurdecedor e explodiu.