Vacina russa contra a COVID-19 deve ser lançada em agosto

estratégia parecida com a dos chineses — que, no fim do mês passado, anunciaram que dariam início à aplicação de uma vacina experimental de 'forma interna' no Exército —, o governo russo prevê iniciar, em um mês, 'a circulação pública' de uma fórmula contra o Sars-CoV-2.



desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, em parceria com a Universidade Sechenov, e tem obtido resultados promissores nas primeiras fases dos ensaios com humanos.





"A segurança da vacina foi confirmada. Corresponde à segurança das vacinas que estão atualmente no mercado", disse Alexander Lukashev, diretor do Instituto de Parasitologia Médica, Tropical e Doenças Transmitidas por Vetores da universidade russa, em entrevista à agência de notícias Sputnik.



O próximo passo vem em sequência a esses avanços. "Lá para 14 e 15 de agosto, espero, entrará em circulação a quantidade pequena de vacina que devemos ser capazes de produzir", afirmou Alexander Ginsburg, diretor do Instituto Gamaleya, em entrevista à agência de notícias RIA. Também de acordo com Ginsburg, a produção em massa da fórmula deve ser iniciada em setembro.





Essa nova etapa funcionaria como uma fase 3 dos ensaios clínicos, quando se avalia a eficácia de uma vacina a partir de um número maior de voluntários. Nas fases 1 e 2, os cientistas estão mais focados em investigar a segurança da abordagem proposta.



No caso da vacina russa, os testes com humanos estão sendo conduzidos pela Universidade Sechenov e envolvem 38 voluntários saudáveis — homens e mulheres com idade entre 18 e 65 anos. O primeiro grupo, composto por 18 pessoas, foi vacinado em 18 de junho. O segundo, com 20 pessoas, em 23 de junho.





Segundo Yelena Smolyarchuk, diretora do Centro Universitário de Avaliação Especializada de Medicamentos da universidade, a vacina testada se mostrou segura, como o esperado pela equipe. De acordo com o Ministério da Defesa, dados disponíveis mostram também “que os voluntários desenvolveram uma reação imunológica à vacina contra coronavírus”. Porém, os resultados obtidos até o momento não foram divulgados em uma revista científica, quando há revisão dos pares.



Duas doses



Em nota, a universidade explica que a fórmula é uma vacina liofilizada — "um pó do qual uma solução é preparada para injeção intramuscular". Alguns participantes do estudo experimentaram dores de cabeça e temperatura corporal elevada. "No entanto, esses sintomas desapareceram completamente dentro de 24 horas depois da administração da vacina", enfatiza o texto.



Segundo Yelena Smolyarchuk, essa resposta à injeção é bastante típica no caso de doenças infecciosas, e não houve piores complicações.





A previsão é de que o primeiro grupo de voluntários receba alta do hospital amanhã e o segundo, na próxima segunda-feira. Em 28 de julho, os participantes devem receber a segunda dose. Em entrevista à agência russa Ria Novosti, Alexander Gintsburg explicou que a medida pretende aumentar o tempo de proteção. "A experiência com a vacina contra o ebola mostra que, se você se restringir a uma única dose, terá um nível de proteção contra infecção de cinco a seis ou sete meses. Para imunizar por dois anos ou mais, será necessária uma segunda dose”, justificou.





Por enquanto, os participantes estão alojados em enfermarias simples ou duplas no campus da universidade. O isolamento de 28 dias tem como objetivo protegê-los da exposição a outras infecções. Além de apoio psicológico, eles podem frequentar instalações esportivas para a prática de atividades físicas, segundo a universidade. A vacina também está sendo testada no Hospital Militar Burdenko, em Moscou. Nesse caso, porém, é usada uma versão líquida da forma.



Destaque chinês



A vacina é a primeira e a única fabricada na Rússia indicada no relatório mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre ensaios clínicos em andamento: são 21 no total. O governo russo desenvolve 17 fórmulas imunizadoras contra a covid-19, das quais três ou quatro devem entrar na fase de produção, segundo o Ministério da Saúde.





No momento, dois projetos estão em estágio avançado dos ensaios clínicos: um da chinesa Sinopharm e outro da AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Essa segunda inciativa contará com a participação de voluntários brasileiros, assim como a fórmula desenvolvida pela chinesa Sinovac Biotech, cujo início da fase 3 dos testes com humanos está previsto para o próximo dia 20.





A China é o país com maior número de testes de vacinas contra a COVID-19 em andamento. Ao todo, oito projetos receberam permissão para a realização de ensaios em humanos tanto dentro do país quanto no exterior. Um deles, conduzido pela empresa CanSinoBio e pela Academia Militar de Ciências Médicas, é testado apenas em militares, depois que “os dados dos testes clínicos demonstraram um bom perfil de segurança e níveis elevados de resposta imune”, segundo nota divulgado pelo grupo.





Europeus negociam 300 milhões de doses



A Sanofi está perto de chegar a um acordo com a União Europeia (UE) para fornecer 300 milhões de doses de uma eventual vacina contra o coronavírus. O acordo seria semelhante ao finalizado recentemente com os Estados Unidos.



De acordo com Olivier Bogillot, presidente do grupo farmacêutico na França, mas detalhes sobre a negociação serão divulgados “nos próximos dias ou semanas”. “O nosso objetivo é trabalhar com o conjunto dos Estados para distribuir a vacina para todos ao mesmo tempo”, explicou Bogillot, em entrevista à agência France-Presse de notícias (AFP).



A Sanofi foi alvo de fortes críticas quando seu diretor-geral, Paul Hudson, falou, em maio, sobre a possibilidade de favorecer os Estados Unidos na distribuição da vacina, depois que Washington financiou parte de sua pesquisa. O laboratório francês está desenvolvendo duas vacinas contra a covid-19, com tecnologias distintas.