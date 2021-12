Orçamento secreto e passaporte da vacina eleva a tensão entre poderes

presidente Bolsonaro usou boa parte do seu repertório de xingamentos por ocasião da decisão liminar do ministro do STF Luiz Roberto Barroso (foto: Twitter/reprodução)



É difícil saber se Montesquieu ficaria orgulhoso ou triste de ver seu sistema de freios e contrapesos testado ao limite na democracia brasileira. Aqui, sempre parece que se deixa para frear no último minuto antes do choque fatal. Essa tensão entre os poderes não dá trégua: mal se resolveu o impasse sobre o orçamento secreto e aparece um "passaporte da vacina" para elevar a temperatura novamente.

Pelo seu lado, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber cedeu e liberou a retomada da execução desses recursos ainda no orçamento de 2021. Nitidamente, o Judiciário freou antes e o Legislativo mostrou todo seu peso. O problema é que na mesma semana que se resolve um conflito aparece outro.

O presidente Bolsonaro usou boa parte do seu repertório de xingamentos por ocasião da decisão liminar do ministro do STF Luiz Roberto Barroso de exigir o certificado de vacinação de viajantes, além do período de isolamento.

A decisão de Barroso levantou a ira de Bolsonaro e deu munição aos seus adversários. Não tardou para que o governador de São Paulo, João Dória (PSDB), viesse as redes comemorar a decisão. O mesmo foi feito pelo pré-candidato ao Planalto, Sergio Moro (Podemos), que publicou vídeo elogiando Barroso e salientando o aspecto da reciprocidade: "Estou no aeroporto embarcando para o exterior e foi exigido de mim o comprovante de vacinação contra o vírus, além do teste negativo”.

Vale lembrar que a adoção do passaporte de vacinação foi uma recomendação técnica da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O presidente não precisava comprar esse novo desgaste quando parte dos seus apoiadores começavam a defender a necessidade de cancelar festas de final de ano e carnaval por causa da nova variante, exatamente para desgastar os governadores adversários.

Mas eis que aparece o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e solta um sonoro e pomposo melhor perder a vida que perder a liberdade. Precisou vir a público se explicar e, como de praxe, colocar a culpa na interpretação dada pela imprensa. Foi depois dessa fatídica entrevista coletiva de Queiroga que o partido Rede Sustentabilidade impetrou a ação que deu ensejo à decisão de Barroso.

É provável que a decisão do ministro seja levada ao plenário do STF já na quarta-feira (15). É também provável que os outros ministros – à exceção de Kassio Nunes e de Gilmar Mendes – sigam a decisão de Barroso. Previsivelmente, o presidente argumentará que o Supremo extrapolou suas competências. Quem será que vai frear primeiro, Montesquieu?