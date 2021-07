A natureza é um parque de diversões

Nessas férias escolares, uma boa saída para passear com as crianças na pandemia é visitar os parques abertos em Belo Horizonte e nas imediações. Como o número de visitantes é limitado, é necessário reservar os ingressos pela internet, mas o processo é relativamente simples.



Nos últimos dias, já visitamos o Parque Rego dos Carrapatos, em Nova Lima, o Parque Jacques Costeau e o Parque da Serra do Curral, que permite acessar o ponto mais alto do cartão-postal da cidade. Após 50 minutos de caminhada, em média, chega-se ao mirante, de onde se vê o mar de montanhas azuis.

Nunca imaginei dizer isso, mas nossa maior aventura tem sido andar alguns metros sem máscara, respirando o ar puro, livremente. A dica é optar pelas trilhas mais longas, por dentro das matas, onde só encontramos os caminhantes mais ousados. Daí, é recolocar a máscara e seguir em frente, sempre com a garrafinha de água a tiracolo.

No geral, o risco é mínimo de se perder nas andanças pela natureza, ainda que dê vontade de nunca mais voltar para a realidade do asfalto. As rotas são bem sinalizadas e há uma boa estrutura de banheiros e de água filtrada. Aqui e ali você encontra bancos para descansar e admirar os segredos da paisagem.

Se você prestar atenção, poderá ouvir os pássaros e identificar outros ruídos no ambiente que soam estranhos ao nosso ouvido urbano. Para apurar a audição, um exercício interessante é tentar escutar o som apenas do seu lado direito. Depois, volte os sentidos para o lado esquerdo do corpo.



No Jacques Costeau, depois de algum tempo é possível separar os barulhos dos carros vindos do Anel Rodoviário e, na direção oposta, os acordes da música da natureza.

Faça o teste você mesmo. É divertido e ajuda a aguçar os sentidos do corpo. Outra curiosidade é observar os diversos tons de verde existentes na vegetação. Nenhum verde é igual ao outro. Visualize a coloração das folhas secas e a das vivas, das samambaias selvagens e das palmeiras. Perceba as diferentes texturas da casca das árvores, das pinhas, das sementes. Pise na terra devagar, com carinho.

Com algum treino, você irá perceber que não somos os únicos a ver o ambiente ao redor, procurando plantas, borboletas e simpáticos miquinhos, que surgem do nada buscando comida. Nós também estamos sendo observados.

A natureza é um grande parque de diversões, o maior e o melhor deles. Merece ser preservada. Mais do que isso, merece ser amada.